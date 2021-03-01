Вышла в свет книга о подвиге строителей оборонительных рубежей для людей с проблемами зрения

«В лютый мороз мы рыли окопы»

«Зимой в лютый мороз пришлось мне рыть окопы. Название деревни не помню, туда добирались пешком… Промерзлый грунт трудно поддавался, приходилось долбить сантиметр за сантиметром, люди простужались и болели. Питание было очень скудное…» С этого отрывка из воспоминаний труженицы тыла Марии Алексеевой в Чувашской республиканской библиотеке для слепых началась презентация необычной книги Альберта Ерлыгина «Сурский и Казанский оборонительные рубежи».

Особенность издания в том, что предназначено оно для людей с проблемами зрения, и выпущено в трех форматах: рельефно-точечном (шрифт Брайля) — для незрячих посетителей библиотеки, с укрупненным шрифтом — для слабовидящих читателей и, наконец, в звуковом варианте на флеш-карте — он подходит всем библиоманам с проблемным зрением.

Вместе с юными и взрослыми читателями библиотеки в презентации уникальной книги приняли участие министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева и заместитель директора Государственного исторического архива Чувашии Федор Козлов. Светлана Каликова выразила благодарность автору книги за его инициативу. «В рамках Года подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии издаются книги, готовятся спектакли и концертные программы, а проект Альберта Ерлыгина — это продолжение общего большого труда, который важен в деле воспитания подрастающего поколения», — отметила она. А директор библиотеки Лилия Васильева напомнила, что в основу книги легли реальные документы строительства Сурского и Казанского рубежей обороны, в том числе и рассекреченные материалы.

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА, председатель Союза женщин Чувашии: «Большая работа по увековечению подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей ведется в архивах республики, снимаются фильмы в районах Чувашии, в Козловском районе появится монумент всероссийского значения. Мы сейчас открываем много неизвестных ранее фактов истории. И читатели библиотеки с ними тоже смогут познакомиться благодаря специальной книге».

Одна из постоянных посетительниц библиотеки для слепых Наталья Митрофанова на мероприятии, посвященном трудовому подвигу строителей рубежей, не впервые. На предыдущих встречах с читателями девушка почерпнула для себя много интересной информации, вспомнились ей и рассказы представителей старшего поколения о тяжелой работе в тылу в военное время. И хотя по рельефно-точечному шрифту Наталья пока читает не быстро, однако книгу обязательно изучит — интерес к этой теме у нее немалый.

Кстати, сама книга, прежде чем выйти в свет, прошла экспертную оценку лучшего брайлиста Чувашии, доцента кафедры социально-культурной и библиотечной деятельности Чувашского института культуры и искусств Натальи Герасимовой. По ее словам, пятнадцать лет назад в стране было только два или три издательства, печатающих книги по Брайлю. А сейчас, с оснащением библиотек компьютерами, появилась возможность на местах выпускать такую нужную людям литературу.