Агрессивные родители становятся фигурантами уголовных дел и лишаются родительских прав

Когда на душе кошки скребут от разных неурядиц, родители нередко выплескивают свое раздражение на детей, пуская в ход кулаки, оскорбляя их и унижая. И чаще всего рукоприкладством занимаются пьющие люди.

Недавно за истязание родного сына к трем годам условного лишения свободы суд приговорил 43-летнего жителя деревни Новые Ачакасы Канашского района, сообщили в СУ СКР по Чувашии. С декабря 2019-го по октябрь прошлого года, напившись, отец неоднократно избивал 13-летнего подростка.

Статья 117 УК РФ трактует истязание как причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя деревни Ягункино Красночетайского района, не один месяц истязавшего 11-летнюю дочь своей сожительницы. Как напьется, так и тянутся руки к девочке, к которой он испытывал «личные неприязненные отношения». Попадало ребенку и палкой по ногам, и головой о стену ее били… Поумнеет ли сельчанин после суда, который его ожидает, остается только гадать.

Не только мужчины поднимают руку на детей. Фигуранткой уголовного дела стала 26-летняя жительница Новочебоксарска. И она подозревается в истязании двух своих малолетних детей 4 и 5 лет, с которыми проживала в комнате общежития. По материалам дела, она неоднократно наносила малышам побои. В частности, пускала в ход зарядный кабель от телефона, металлическую выбивалку для ковров…

О том, как мать измывается над детьми, правоохранителям стало известно от их бабушки. Сейчас мальчик и девочка временно помещены в социальный реабилитационный центр, с ними работают специалисты. Горе-мать лишена родительских прав. Расследование уголовного дела продолжается.

Мария Неверова