В Айбечской средней школе Ибресинского района установили «Парту Героя»

Ее посвятили сразу двум воинам-интернационалистам — Георгию Семенову и Игорю Чепунову.

Событие состоялось 17 марта, в день рождения одного из героев — Георгия Семенова, сообщает сайт администрации района. В торжественном мероприятии приняли участие ученики школы, учителя, руководители райадминистрации, депутаты, члены общественных организаций ветеранов Вооруженных сил. Встречу участники мероприятия назвали «Живая память сердец».

НАША СПРАВКА Георгий Семенов служил в Афганистане с октября 1985 года, участвовал в девяти боевых операциях. При выполнении боевого задания 24 апреля 1987 года, управляемый им БТР подорвался на противотанковой мине и Георгий погиб… Второй Герой, тоже ученик Айбечской школы, Игорь Чепунов служил в Чечне. Погиб он в боях с бандитами 14 апреля 2002 года…

Всероссийская образовательная акция «Парта Героя» реализуется с 2019 года в рамках проекта «Единой России» «Новая школа». Ее задача — в доступной форме рассказать школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество.

«Парта Героя» — это ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, Герое, имеющем непосредственное отношение к школе или к городу. Также на парте находится QR-код для мобильных устройств, отсканировав который школьник попадет на официальный портал, где представлена информация о Герое.

Минутой молчания почтили собравшиеся память героев. Открыли «Парту Героя» мать Героя-афганца Зинаида Яковлевна Семенова и глава администрации Ибресинского района Игорь Семенов. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличную учебу и активное участие в жизни школы. В Айбечах его заслужили ученики 7-го класса Мария Мельцова и Егор Денисов.

Надо отметить, что в Чувашии активно поддерживают акцию «Парта Героя». Одними из первых были школы Моргаушского района — Шатьмапосинская основная и Моргаушская средняя. Затем эстафету памяти подхватили Шумерлинский городской историко-краеведческий музей, Липовская основная школа Ибресинского района. В феврале нынешнего года парту в честь своего ученика — Героя Советского Союза Федора Ашмарова — установили и в Большеяушской средней школе Вурнарского района, носящей его имя.

Фото cap.ru

Почетное право сидеть за «Партой Героя» предоставляется лучшим ученикам школ.