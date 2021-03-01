По факту обрушения кровли в здании Моргаушской школы возбуждено уголовное дело по статье «Халатность»

По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), с августа 2016-го по 5 марта 2021 года должностные лица образовательного учреждения, а также районной администрации, заведомо зная, что здание интерната 1966 года постройки является аварийным и непригодным для эксплуатации, тем не менее использовали его. Там проводились внеклассные занятия по хореографии, хранился школьный библиотечный фонд и спортивный инвентарь. Кроме того, в аварийном здании проживали двое работников школы.

А в нынешнем марте «из-за ветхости конструкций кровли и тяжести снежного покрова» произошло частичное обрушение крыши бывшего интерната. По выводам следствия, должностные лица, ответственные за использование аварийного здания в учебных целях, подвергли опасности жизнь и здоровье учащихся и работников школы. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ «халатность», продолжается.