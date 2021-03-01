В Комсомольском районе в выходные прошел турнир по хоккею памяти Ферита Гибатдинова

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Первого руководителя национально-культурной автономии татар Чувашии, многолетнего директора Комсомольской детской школы искусств не стало в июле прошлого года…
Клюшки на ледовой площадке Комсомольской детско-юношеской спортивной школы «К?тне» скрестили четыре дружины — юношеские из Урмаевской, Токаевской школ, Комсомольской школы № 1 и команда ветеранов района. Противостояние между ними получилось весьма упорным. Никто не хотел уступать. И все же лучшими оказались более опытные — на церемонии награждения кубок за первое место получила команда ветеранов. Вторыми оказались земляки Ферита Абдулловича — ледовая дружина Урмаевской средней школы.
Инициатором турнира выступила Национальнно-культурная автономия татар Чувашии.

 

 

Фото: Юные спортсмены продемонстрировали неплохую игру, но опыт взял верх над молодостью.

Опубликовано: 17 марта 2021 г.


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