В Комсомольском районе в выходные прошел турнир по хоккею памяти Ферита Гибатдинова

Первого руководителя национально-культурной автономии татар Чувашии, многолетнего директора Комсомольской детской школы искусств не стало в июле прошлого года…

Клюшки на ледовой площадке Комсомольской детско-юношеской спортивной школы «К?тне» скрестили четыре дружины — юношеские из Урмаевской, Токаевской школ, Комсомольской школы № 1 и команда ветеранов района. Противостояние между ними получилось весьма упорным. Никто не хотел уступать. И все же лучшими оказались более опытные — на церемонии награждения кубок за первое место получила команда ветеранов. Вторыми оказались земляки Ферита Абдулловича — ледовая дружина Урмаевской средней школы.

Инициатором турнира выступила Национальнно-культурная автономия татар Чувашии.

Фото: Юные спортсмены продемонстрировали неплохую игру, но опыт взял верх над молодостью.