Встретим Новый год по солнечному календарю

Окунуться в особую атмосферу уходящего в глубь веков праздника приглашает Дом дружбы народов.

Навруз или «Персидский новый год» — один из древнейших праздников в истории человечества, символизирует обновление природы и человека, очищение души и начало новой жизни. Он уже давно вошел в праздничный календарь республики. Его инициаторы — ряд национально-культурных объединений Чувашии. Нынче Навруз пройдет в Доме дружбы народов 20 марта.

В программе — выставка народных ремесел мастеров национальных культур, предметов утвари, костюмов. Гости праздника смогут отведать блюда, которые специально к празднику приготовят представители национальных обществ Дома дружбы. Украшением праздника станут и выступления азербайджанских, узбекских, туркменских, чечено-ингушских, татарских и чувашских коллективов художественной самодеятельности.

Праздник единения народов республики начнется в 16 часов.

СПРАВКА «СЧ» В переводе с персидского слово Навруз означает «новый день». Он — один из самых древних праздников на Земле: его отмечали еще в VII веке до нашей эры. В 2009 году ЮНЕСКО включило его в список нематериального культурного наследия человечества. С этого момента он называется «Международный день Навруз» и отмечается в день весеннего равноденствия.

Фото из архива редакции

По приметам, чем богаче стол во время Навруза, чем веселее проходит праздник — тем лучше будет год.