Мемориал строителям рубежей обрел облик

Наконец определилось, как будет выглядеть мемориал «Строителям безмолвных рубежей», который планируется возвести в этом году в Козловском районе возле села Байгулово. По итогам всероссийского конкурса Российского военно-исторического общества победителем признан проект архитектора Константина Фомина.

Об этом сообщил вчера в соцсетях Глава Чувашии Олег Николаев, напомнив, что мемориал будет посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского рубежей обороны на территории Чувашской Республики. Памятник, по его словам, увековечит неоценимый вклад строителей, среди которых были в основном женщины и подростки. В тяжелых условиях они создавали в тылу линию обороны для защиты промышленных центров.

Напомним, именно Олег Николаев в октябре 2020 года выступил с идеей создания мемориала, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. И направил обращение на имя председателя РВИО Владимира Мединского. Инициатива была поддержана руководством Российского военно-исторического общества и комиссией по реализации проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Как уточнили в Минстрое республики, всего на конкурс было представлено 13 проектов от авторских коллективов из Чувашии, Оренбурга, Брянска, Москвы и Московской области. Большинством голосов победителем признана работа 30-летнего архитектора Константина Фомина. За плечами молодого руководителя московского архитектурного бюро «Konstantin Fomin Architecture», родом из Электростали, проектирование музейных и культурных центров, создание выставочных экспозиций. Среди крупных проектов — и знаменитый «парящий над землей» монумент Советскому солдату в Тверской области.

Отметим, в 2018 году именно проект авторского коллектива скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина победил в конкурсе проектов Ржевского мемориала Советскому солдату. Грандиозный 35-метровый колосс торжественно открыли в прошлом году с участием Президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко.

На создание и установку памятника «Строителям безмолвных рубежей» остается не так много времени. Открыть мемориал планируется в октябре этого года.