В Политехе прошла научная конференция молодежи и студентов

От физики и философии до супердома и машины будущего

На днях на базе Чебоксарского института Московского политехнического университета состоялась традиционная Открытая научная конференция молодежи и студентов «Молодая инновационная Чувашия: творчество и активность». В этом году она прошла в 18-й раз и впервые приобрела статус международной.

На торжественном открытии участников конференции приветствовали директор Чебоксарского института Московского политехнического университета Александр Агафонов, руководитель Коломенского института Московского Политеха Наталья Мурзак. От имени ректората политеха проректор по исследованиям и разработкам Московского политехнического университета, доктор физико-математических наук, профессор Аркадий Скворцов пожелал молодым исследователям успешных выступлений, интересных дискуссий и положительных эмоций.

Всего конференция объединила более 500 участников из 52 образовательных организаций, причем свои работы на конференцию подготовила не только молодежь Чувашии, но и представители вузов из других городов и стран.

Все работы были распределены по 11 различным секциям как технического, так и гуманитарного направления. По праву главенствовали точные науки: математика, физика, химия и так далее. Популярными оказались секции прикладного характера — машиностроение, транспорт и нефтегазовое дело, информационные технологии и автоматизация, строительство. Не менее интересные и глубокие исследовательские работы представили участники разделов философия, культура, филология. Актуальные темы были подняты молодежью и в сферах экономики и юриспруденции. Особое внимание участники конференции уделили вопросам сохранения исторической памяти в секции «На страже родных рубежей».

Насыщенная работа секций продолжалась два дня. Ну а пока в аудиториях кипела научная мысль, в рамках конференции было организовано пять конкурсов: «Лада 2035», «Политех — медиадебют», «Супердом будущего», конкурс эссе «Мир в цифре» и парламентские дебаты, где могли проявить себя не только студенты вузов, но и учащиеся колледжей и школ.

Школьникам полюбился конкурс на лучший эскиз автомобиля «Лада 2035», который не первый год проводят в рамках научной конференции кафедра транспортно-технологических машин института и предприятие-партнер группа компаний «ТрансТехСервис». А кафедра строительного производства Чебоксарского института Московского политехнического университета организовала конкурс на лучший эскиз или макет здания «Супердом будущего», посвященный 290-летию со дня рождения Петра Егорова — нашего земляка и талантливого архитектора 18 века. Нелегко было выбрать лучших из лучших в этот раз и членам жюри конкурса видеороликов «Политех — медиадебют», на который было представлено 40 работ со всей Чувашии. Настоящая интеллектуальная борьба развернулась на парламентских дебатах. В прениях приняло участие более ста человек — представители школ, лицеев и гимназий Чебоксар и Новочебоксарска, а также студенты чебоксарских колледжей и техникумов.

Всем победителям и призерам оргкомитет вручил дипломы и ценные подарки. К слову, среди призов — сертификаты на приобретение товаров в книжных магазинах и магазинах электроники, на посещение квест-комнат и участие в игре лазертаг. Тем же, кто не успел поучаствовать в научной конференции и конкурсах, организаторы советуют не отчаиваться, ведь вуз готовит еще немало различных мероприятий. Узнать о них подробнее, кстати, можно на дне открытых дверей, который пройдет в Чебоксарском политехе в предстоящую субботу, 20 марта, с 10 до 12 часов. А 3 апреля вуз приглашает студентов техникумов и колледжей принять участие в командном конкурсе «Формула успеха», в этот раз участникам предлагается создать свою компанию и примерить на себя роль менеджеров по продажам. Заявки на участие принимаются на электронную почту: dovuz@polytech21.ru до 31 марта 2021 года включительно.

АРКАДИЙ СКВОРЦОВ,

проректор по исследованиям и разработкам Московского политехнического университета: «Отрадно, что научная конференция молодежи и студентов из года в год набирает все больше участников, а в этом году стала международной. Столь высокий интерес к ней обусловлен тем, что конференция многопрофильная и затрагивает интересы различных наук — как технических, так и гуманитарных».

Фото из архива Политеха

В парламентских дебатах, организованных в рамках научной конференции, ребята из чебоксарской гимназии № 4 заняли второе место, уступив победу 46-й гимназии.

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