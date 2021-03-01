В ЧГУ открылась выставка, посвященная строительству Сурского рубежа

При формировании экспозиции были использованы материалы сотрудников и студентов, родственники которых участвовали в строительстве оборонительных рубежей. Также в ее основу легли архивные документы, исторические фотографии и воспоминания участников событий тех лет. Кстати, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, принимавшая участие в открытии выставки вместе с ректором университета Андреем Александровым, одной из первых передала архивные семейные материалы.

«Хотелось бы, чтобы в сердце каждого из нас поселилась маленькая капелька благодарности и признательности бабушкам и прабабушкам за совершенные ими на этих рубежах трудовые подвиги, — сказала в своем приветствии Наталья Алексеевна. — По архивным данным, наша республика отличалась большим количеством людей, которые выходили на работы».

«Сегодня мы каждого участника строительства можем назвать, похвалить, вспомнить, но, к сожалению, сейчас их в живых осталось уже очень мало», — отметил председатель отделения поискового движения России в Чувашии Евгений Шумилов.

«2021 год объявлен Главой Чувашии Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Эта выставка создавалась силами сотрудников и друзей Чувашского госуниверситета с чувством глубокой благодарности и надеждой, что она будет полезна подрастающему поколению и поможет лучше узнать о трудовом подвиге земляков», — сказал ректор вуза Андрей Александров. По его словам, выставка станет передвижной и будет демонстрироваться в школах Чувашии.

После открытия выставки было подписано соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между Чувашским госуниверситетом и Союзом женщин Чувашии. Стороны договорились оказывать взаимные услуги, обмениваться информацией, участвовать в совместных социальных проектах.

Фото Максима Васильева

На выставке Наталья Николаева и Андрей Александров с особым вниманием изучали материалы из семейных архивов строителей рубежей.