Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут зависеть от дохода семьи

Минтруд России разработает обновленные правила предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет, установленных указом Президента России. Согласно другому указу, от 10 марта, с 2021 года размер выплат будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи. Он может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей.

Речь идет об ограничении выплат семьям с формально низкими доходами, но с наличием существенного имущества. Точнее, о максимальной адресности выплат с комплексной оценкой нуждаемости, включая оценку доходов и имущественной обеспеченности. Если ранее всем семьям, имеющим доход ниже регионального прожиточного минимума на детей, пособие выплачивалось в одинаковом размере — 50% от него, то теперь оно будет назначаться дифференцированно. 50% останутся базовым размером, и если при его выплате среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата будет назначаться в размере 75%. Если же и в этом случае доход не достигает регионального «минимума», то размер выплаты составит 100%.

Разговор на эту тему шел на семинаре-совещании в Вурнарах с главами муниципалитетов, которое провел руководитель Администрации Главы республики Вячеслав Борисов. Место для мероприятия любезно предоставил Филиал АО Фирма «Август» «Вурнарский завод смесевых препаратов». Как отметила в своем докладе министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, данное пособие — одна из эффективных мер преодоления бедности. У нас в республике определенную указом выплату получили около 48 тыс. человек. Общая сумма поступивших в Чувашию средств на эти цели составила 2,4 млрд рублей.

ЦИФРА Около 48 тысяч жителей республики получили выплату на детей от 3 до 7 лет

Процесс выхода семьи из бедности будет отслеживаться. Если 50-процентное пособие реально помогает ей в этом, то столько она будет получать и далее. В нынешнем году в нашем регионе его сумма составляет 4941 рубль. Если ее явно не хватает, пособие пересчитают на 75%. И так далее — до максимума 100%, или 9883 рубля.

Ранее учитывались только денежные доходы семьи, претендующей на право называться бедной, имущественных критериев не было. Теперь проверят наличие недвижимости в разных видах — квартир, домов, участков, автопарка. Пособие не получат семьи, имеющие две и более квартиры суммарной площадью более 18 квадратных метров на человека. А также семьи, располагающие двумя и более домами суммарной площадью более 25 «квадратов» в расчете на человека, двумя и более садовыми участками, имеющие столько же гаражей, автотранспорт мощностью более 250 л.с. Учтут даже наличие маломерных судов.

Министр коснулась и темы социальных контрактов. Чувашия отмечена на федеральном уровне в числе наиболее успешных регионов в реализации данного проекта. При этом одна из ведущих ролей отводится именно руководителям муниципалитетов. В «контрактной» теме тоже произошли изменения. Если в 2020 году было четыре направления, то в нынешнем осталось три. Самое популярное — ежемесячная выплата семье на неотложные нужды с последующей отчетностью. Востребована также помощь при трудоустройстве, включая обучение. В этом году вводится материальная помощь на ведение личного подсобного хозяйства.

Далее состоялось обсуждение поднятой темы в форме деловой игры. Главы муниципалитетов делились своими соображениями и предложениями, просили разъяснений по разным моментам. В частности, как будет определяться «нулевой доход» претендента на пособие или как проконтролировать использование денег родителями, иные из которых несут их в винный отдел… Или взять работающих в Москве, которые по возвращении с деньгами в деревню числятся уже безработными.

В ходе семинара обсуждены также вопросы развития социальной сферы в муниципалитетах. Рассматривались особенности реализации на местах решений, принятых для повышения эффективности работы местного самоуправления, своевременного освоения выделенных средств.

Был представлен развернутый, с глубокой аналитикой доклад вице-премьера — министра образования и молодежной политики Аллы Салаевой. На образование республики в этом году выделяется 2 млрд рублей. «Наши дети должны учиться в хороших условиях, независимо от того, где они живут», — подчеркнула министр. Впервые в бюджетной «росписи» есть отдельная строка на модернизацию отрасли. Отмечено, что идет работа над созданием единого образовательного комплекса в республике.

Участникам совещания был представлен мотивирующий рейтинг, составленный после анализа деятельности каждой школы Чувашии совместно с республиканским институтом образования. В итоге получена своеобразная карта проблем и сильных сторон каждого муниципалитета в сфере образования. В основе мониторинга 21 показатель, в том числе фонд оплаты труда учителей, доля молодых педагогов, количество финалистов всероссийских олимпиад школьников, численность детей, охваченных дополнительным образованием…

«Мы намеренно не ранжировали участников рейтинга по местам. Задача района — не обогнать соседа, а стать лучше себя сегодняшнего. Мы готовы включиться в работу муниципалитетов, обсуждать проблемы и совместно искать пути их решения. Выиграют от этого дети: они будут участвовать в конкурсах, занимать призовые места на олимпиадах, развивать свои таланты и в последующем становиться успешными специалистами в своем деле», — сказала Алла Салаева. Затем она ответила на ряд насущных вопросов от представителей местной образовательной отрасли, обозначила конкретные пути их решения.

С анализом деятельности муниципалитетов в других отраслях выступили и.о. министра здравоохранения Алексей Кизилов и министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. Финансирование отрасли в прошлом году составило около 4 млрд рублей. Министр назвала районы, лидирующие в ремонте и строительстве объектов культуры. Из 20 построенных за четыре последних года новых объектов больше половины приходится на Канашский, Батыревский и Комсомольский районы.

Фото Виктора Вавилкина

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