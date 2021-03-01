Масштабная транспортная реформа начнется в 2022 году

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вопросы обслуживания пассажиров на направлении Чебоксары — Новочебоксарск стали одними из ключевых на состоявшейся прямой линии Главы Чувашии. В частности, жители спрашивали, почему нельзя запустить транспортную реформу в текущем году.

«Основная задача транспортной реформы – обеспечить жителей республики удобным транспортным обслуживанием. Мы планируем создание единой сети с одним оператором и общими билетами, обновление парка, а также введение брутто-контрактов. На данном этапе Минтрансу поручено начать подготовку необходимых документов планирования и правовых актов. На эти работы потребуется определённое время. Мы будем действовать согласно дорожной карте, и в 2022 году транспортная реформа заработает в Чебоксарской агломерации», – пояснил Олег Николаев.

Переход на систему брутто-контрактов даст, прежде всего, качество услуг, которые предоставляют пассажирам. Перевозчикам будут выплачивать деньги из республиканского бюджета не за количество перевезенных людей, а за километры пробега. По требованиям оператора этих перевозок, они должны будут содержать транспорт в идеальной чистоте, соблюдать схему маршрута, время и интервалы движения.

Организация транспортных перевозок через брутто-контракты будет внедрена постепенно и по всей республике.

Опубликовано: 15 марта 2021 г.


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