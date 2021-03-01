В Вурнарской ЦРБ более 60 добровольцев пополнили банк крови

Такое желание помочь людям, нуждающимся в переливании плазмы или тромбоцитов, сейчас крайне актуально.

Ограничения во время пандемии, когда не работали выездные бригады, хоть и не вызвали дефицита крови, все-таки сказались на ее запасах. По словам главврача Республиканской станции переливания крови Любови Яковлевой, потребность в компонентах крови во время карантина не уменьшилась — в ней нуждаются онкологические, хирургические, акушерские отделения стационаров.

У вурнарских добровольцев измерили температуру, определили уровень гемоглобина, группу крови и резус-фактор. Все процедуры проходили при строгом соблюдении сaнитарно-эпидемиологических норм, рекомендованных Роспотребнaдзором при коронaвирусе. В Ядринском районе также прошел забор крови, только уже выездной бригадой медиков.