Около тысячи обращений поступило через социальные сети на прямую линию Главы Чувашии

Новые школы, транспортный вопрос и часы тишины

Как уже сообщала «СЧ», состоится она 12 марта и начнется в 13 часов. Трансляция прямой линии будет идти на страницах Олега Николаева в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграме. Вопросы люди задают самые разные: будут ли еще строить школы и детсады в «Новом городе», когда в часы пик можно будет без проблем уехать из Новочебоксарска в Чебоксары и обратно, нельзя ли по примеру других регионов ввести в Чувашии дневные часы тишины — например, с 13 до 15 часов, можно ли многодетным семьям вместо положенной по закону земли получить какую-нибудь выплату… Светлану из Батыревского района волнуют закупочные цены на молоко: «Все вокруг дорожает, а цена молока падает, за месяц на рубль подешевело, и еще будет падать». А Александра из Новочебоксарска просит открыть в городе детский травмпункт: «Второй по величине город, а вынуждены возить детей в Чебоксары по любому медицинскому поводу…»

«Самые острые темы обсудим онлайн, — пообещал в Инстаграме Олег Николаев. — Что не успеет прозвучать в прямом эфире — будет передано для детальной проработки коллегам». Кстати, на часть вопросов, заданных через соцсети, представители министерств, ведомств и местных муниципалитетов уже ответили — также, через Инстаграм и ВКонтакте.