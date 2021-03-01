Маршрут здоровья в новочебоксарской Ельниковской роще занесен в Единый реестр маршрутов здоровья

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Он составляется в рамках проекта «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья». Проект реализует Лига здоровья нации, его задача — развитие на местном уровне инфраструктуры для повышения двигательной активности населения. Маршруты здоровья создаются в регионах России в соответствии с разработанными лигой рекомендациями по открытию и функционированию оздоровительных пешеходных маршрутов.
Специалисты Лиги здоровья нации совместно с рабочими группами города Новочебоксарска по реализации проекта в течение года занимались организацией пешеходных маршрутов здоровья «10 тысяч шагов». На основании рекомендаций лиги были установлены малые спортивные площадки, подготовлены инструкторы, оборудованы кабинеты ЗОЖ.

Опубликовано: 10 марта 2021 г.


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