Маршрут здоровья в новочебоксарской Ельниковской роще занесен в Единый реестр маршрутов здоровья

Он составляется в рамках проекта «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья». Проект реализует Лига здоровья нации, его задача — развитие на местном уровне инфраструктуры для повышения двигательной активности населения. Маршруты здоровья создаются в регионах России в соответствии с разработанными лигой рекомендациями по открытию и функционированию оздоровительных пешеходных маршрутов.

Специалисты Лиги здоровья нации совместно с рабочими группами города Новочебоксарска по реализации проекта в течение года занимались организацией пешеходных маршрутов здоровья «10 тысяч шагов». На основании рекомендаций лиги были установлены малые спортивные площадки, подготовлены инструкторы, оборудованы кабинеты ЗОЖ.