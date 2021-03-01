В трех пожарах обошлось без жертв

Пожар, причиной которого, по предварительным данным, был поджог, произошел 5 марта в Чебоксарах по улице Мате Залка. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Чувашии, в одной из комнат здания загорелась входная дверь. Еще до прибытия спасателей жильцам дома удалось самостоятельно потушить очаг возгорания.

Кстати, буквально спустя полчаса по проспекту Ивана Яковлева произошел пожар в производственном цехе кондитерской фирмы. Еще до приезда пожарных персонал предприятия эвакуировался. С помощью шести единиц пожарной техники огнеборцы ликвидировали возгорание, однако пламя повредило три промышленные печи. Сейчас все обстоятельства ЧП устанавливаются.

Другое возгорание произошло вечером в деревне Новое Чурашево Ибресинского района. Из-за нарушения правил эксплуатации печи загорелась баня 60-летнего местного жителя. К счастью, и в этом случае обошлось без жертв. В тушении возгорания принимали участие три единицы пожарной техники, однако пламя успело повредить внутреннюю отделку, потолочное перекрытие помещения и кровлю. От пожара удалось спасти жилой дом и надворные постройки.

СПРАВКА «СЧ» С начала года в республике произошло 200 пожаров. Общий материальный ущерб составил более 5 миллионов рублей. В пожарах погибли 27 человек, еще 9 получили травмы. Спасти удалось 22 человека.