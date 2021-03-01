«ЧГУ-Атланта» против «Енисея-2»: противостояние равных

Баскетболистки «ЧГУ-Атланты» в своем дебютном сезоне сыграли в 1/4 финала плей-офф женской суперлиги-2 против команды «Енисей-2».

Подопечные Никиты Иванова в хорошем настроении подошли к самым главным матчам текущего сезона — недавно баскетболистки «ЧГУ» выиграли студенческую лигу РЖД, но при этом отдали слишком много эмоциональных сил. «Тяжело девчонкам после победы в студенческой лиге, все эмоции отданы, — отметил в интервью корреспонденту «СЧ» после первого матча с «Енисеем-2» главный тренер «ЧГУ» Никита Иванов. — Мы сейчас черпаем ресурсы, которых очень мало».

Именно чебоксарские баскетболистки перед противостоянием считались «темными лошадками» в серии с соперницами с берегов Енисея — в регулярном чемпионате подопечные Никиты Иванова в четырех матчах не смогли одержать ни одной победы. А поддержка болельщиков должна была помочь им в первой домашней встрече.

Начало игры выдалось сложным — по истечении трех минут матча Никите Иванову пришлось приводить в чувство своих подо-печных с помощью тайм-аута после рывка команды «Енисей-2» 0:11. «Нехватка эмоций опять же, плюс пришлось внести коррективы как в эмоциональном фоне, так и в тактической расстановке», — объяснил главный тренер «ЧГУ» неудачную игру своей команды в начале встречи.

Девушки быстро усвоили слова наставника, и дальше пошла совсем другая игра. Гостьи не хотели отдавать инициативу и несколько минут сохраняли отрыв, но к началу второй четверти от преимущества «Енисея-2» уже и след простыл. Подопечные Никиты Иванова на протяжении всей встречи наращивали игровой темп — у баскетболисток «ЧГУ» начали проходить наигранные на тренировках комбинации, важные дальние броски были точными, а гостьи не смогли зацепиться за хозяек паркета и отпустили их вперед. Страсти на площадке били ключом — ведь женский баскетбол сам по себе очень эмоционален.

В итоге баскетболистки «ЧГУ-Атланты» преподнесли себе подарок на Международный женский день, победив в первом матче со счетом 70:58. «Благодарим болельщиков за поддержку. Перед следующей игрой нужно поработать над защитой, — отметил после игры Никита Иванов. — Кто лучше играет в защите, тот выигрывает и матч».

Серии в 1/4 финала плей-офф суперлиги-2 проводятся до двух побед — следующее испытание баскетболисток «ЧГУ» ожидало на выезде.

Вторая встреча проходила в вязкой манере — в Красноярске при практически пустых трибунах коллективы до поры до времени вели равный бой — эффектные попадания сменялись невзрачными бросками, но это игра на вылет, и на хрупких женских плечах лежала огромная ответственность.

Первая половина завершилась в пользу «ЧГУ» 39:41, но в третьей четверти в игровом механизме у подопечных Никиты Иванова произошел сбой… Баскетболистки «Енисея-2» воспользовавшись обстановкой, словно хищницы, вцепились в «жертву» и больше не отпускали. Как ни старались вернуться в игру гостьи, у них это не получилось сделать. В итоге победа «Енисея-2» 80:64.

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Решающий матч состоится 10 марта. Теперь баскетболисткам «ЧГУ» отступать некуда — только вперед!