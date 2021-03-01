Хоккеисты новочебоксарского «Сокола» в рамках первенства НМХЛ в гостях встречались с клубом «Белгород»

Не пали духом и одержали победу!

Для подопечных Сергея Нуржанова дебютный сезон в турнире сложился сложно — молодые и неопытные ребята, изменения в составе на протяжении регулярного первенства не позволяли команде без игровых спадов пройти весь чемпионат. Вот и перед поездкой в город воинской славы хоккеисты «Сокола» 15 матчей подряд уходили со льда, не зная вкуса победы. Но как в жизни, так и в спорте за черной полосой должна следовать белая — встреча в Белгороде позволила подопечным Сергея Нуржанова громко хлопнуть дверью.

Впрочем, начало игры не настраивало любителей хоккея из Чувашии на оптимистичный лад — забив два гола белгородцы сразу показали, кто в доме хозяин. Но не тут то было! Спустя некоторое время хоккеисты «Сокола» вышли из спячки — своими кинжальными бросками Максим Криворотов и Артур Гадельшин вернули интригу в матч. Равные цифры на табло продержались до конца игры, и победителя встречи пришлось выявлять в серии послематчевых бросков, в которой новочебоксарские хоккеисты переиграли своих коллег из Белгорода — итоговый счет 2:3.

Последний матч в сезоне подопечные Сергея Нуржанова проведут 4 марта — «Сокол» приедет в гости к команде «Брянск».