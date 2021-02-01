В канашской ТОСЭР — новый резидент

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Во время рабочей поездки в Канаш Глава Чувашии Олег Николаев принял участие в заседании комиссии по рассмотрению заявки ООО «Канашский завод специализированной продукции» на включение в список резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Канаш».
Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, подавший заявку инвестор намерен реализовать проект по организации производства полиэтиленовых труб. Его стоимость оценивается в 110 млн рублей, срок окупаемости — 2,5 года. Запуск инвестиционного проекта намечен на начало следующего года, на площадке планируется выпускать до 9 тысяч тонн полимеров и создать порядка 50 новых рабочих мест.
Комиссия проект поддержала. Под размещение административных и производственных помещений на территории индустриального парка инвестору выделят земельный участок площадью 5,2 га. ООО «КЗСП» станет четвертым резидентом Канашского индустриального парка. Сейчас здесь уже работают три резидента — они выпускают химическую продукцию, промышленные холодильники, перерабатывают алюминий, на их площадках создано более 120 новых рабочих мест. По словам главы администрации Канаша Виталия Михайлова, в настоящее время территорию индустриального парка для запуска своих новых проектов потенциально рассматривают еще три организации.
Глава Чувашии Олег Николаев положительно оценил работу городских властей по привлечению организаций в качестве резидентов ТОСЭР «Канаш». «У Канаша великолепные базовые условия для того, чтобы сделать рывок, — подчеркнул он на совещании с активом города по итогам социально-экономического развития города в 2020 году. — Рывок в экономическом развитии, а через экономическое развитие, конечно же, получить дополнительные возможности для решения социальных задач».

 

ЮРИЙ ТРУТНЕВ,
заместитель председателя Правительства России — полномочный представитель Президента РФ в ДФО:
«В настоящее время на территории нашей страны действуют 38 ОЭЗ — особых экономических зон, 92 территории опережающего развития (ТОР или ТОСЭР) в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях, 22 ТОР на Дальнем Востоке и 1 ТОР — в Арктике».
Опубликовано: 24 февраля 2021 г.


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