Минтранс и госкорпорация ВЭБ.PФ предложили проект комплексного развития общественного транспорта Чебоксарской агломерации

Предлагаемая модель предусматривает внедрение новой маршрутной сети, тарифного меню и единого билета, а также единовременное обновление общественного транспорта. Система брутто-контрактов должна ликвидировать нелегальных перевозчиков, решить проблему неприбыльных маршрутов, снять финансовую нагрузку на бюджет и обеспечить финансовую прозрачность.

Сейчас в Чебоксарской агломерации «скрытый пассажиропоток» составляет примерно133 млн человек или 38% от всего объема перевозок. После проведения реформы ожидается увеличение объема перевозок на 142 млн человек в год, в основном за счет сокращения «скрытого пассажиропотока».

Если предложенную Минтрансом Чувашии концепцию примут, по новой модели перевозок автобусы начнут работать в 3 квартале 2022 года.