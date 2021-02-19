Минтранс и госкорпорация ВЭБ.PФ предложили проект комплексного развития общественного транспорта Чебоксарской агломерации

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Предлагаемая модель предусматривает внедрение новой маршрутной сети, тарифного меню и единого билета, а также единовременное обновление общественного транспорта. Система брутто-контрактов должна ликвидировать нелегальных перевозчиков, решить проблему неприбыльных маршрутов, снять финансовую нагрузку на бюджет и обеспечить финансовую прозрачность.

Сейчас в Чебоксарской агломерации «скрытый пассажиропоток» составляет примерно133 млн человек или 38% от всего объема перевозок. После проведения реформы ожидается увеличение объема перевозок на 142 млн человек в год, в основном за счет сокращения «скрытого пассажиропотока».

Если предложенную Минтрансом Чувашии концепцию примут, по новой модели перевозок автобусы начнут работать в 3 квартале 2022 года.

Опубликовано: 19 февраля 2021 г.


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Один Ответ

  1. Хотелось бы одним глазком глянуть на эту презентацию, зачем ее прятать? Это что военная тайна?

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