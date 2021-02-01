В Новочебоксарске в пожаре погиб 54-летний хозяин квартиры

В Алатыре в микрорайоне «Стрелка» вечером 17 февраля загорелась однокомнатная квартира. По данным Главного управления МЧС России по Чувашии, прибывшим на место пожарным удалось ликвидировать очаг возгорания и спасти 78-летнего хозяина жилья. Пенсионеру помогли выйти из задымленного помещения, надев на него спасательную маску. Мужчина был доставлен в Центральную больницу Алатырского района с признаками отравления угарным газом. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за неправильной эксплуатации бытовых электроприборов.

Другое возгорание произошло 18 февраля в Новочебоксарске, по улице Энергетиков, ранним утром. В результате пожара погиб 54-летний хозяин жилья. Предварительно причиной бедствия называют неосторожное обращение с огнем при курении.