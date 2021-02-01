Пенсионерка из Чебоксар добивается снижения стоимости проезда до Яуш

Автобус до кладбища

«Вот посмотрите, ответы как под копирку. Такое впечатление, что никто и не собирался решать проблему по существу», — пожаловалась пенсионерка Светлана Карезина, придя

в редакцию «СЧ».

И действительно, два письменных ответа, из администрации города Чебоксары и Минтранса Чувашии, мало чем отличались. Пенсионерке вежливо объясняли, что просьбу, с которой она обратилась — о переводе автобусного маршрута № 249 «Чебоксары (автовокзал «Пригородный») — Яуши (городское кладбище)» из реестра межмуниципальных маршрутов в реестр муниципальных маршрутов города Чебоксары — исполнить никак невозможно. Это «потребует выделения значительных финансовых средств перевозчику из бюджета города Чебоксары на компенсацию недополученных доходов в связи с установлением городского тарифа и отсутствия устойчивого и постоянного пассажиропотока в этом направлении».

Тут надо сказать, что Светлане Николаевне в общем-то не очень важно, в каком реестре находится маршрут № 249. На прием граждан по личным вопросам к Главе республики Олегу Николаеву в октябре минувшего года она приходила совсем с другой просьбой — рассмотреть возможность снижения стоимости проезда по этому самому маршруту. Дело в том, что на кладбище в Яушах у нее похоронены муж, двоюродная сестра, родственники мужа, так что ездить туда приходится не так уж и редко. Как и многим другим горожанам. А билет на автобус для пенсионера стоит не дешево — в прошлом году надо было заплатить 50 рублей в одну сторону, в этом наверняка будет больше. Транспортники объясняют такую разницу со стоимостью «городского» автобусного билета тем, что маршрут является межмуниципальным.

Глава республики тогда ответил, что будут рассмотрены два варианта решения вопроса — возможность организации специального эпизодического городского маршрута или установление специального тарифа на межмуниципальном маршруте. Но в компетентных ведомствах почему-то решили рассмотреть только один и дать такой вот отрицательный ответ.

Да и этот их ответ как-то не убеждает. Что значит «потребует выделения значительных финансовых средств»? Насколько значительных, если в цифрах? Не хотят говорить или просто не считали? Маршрут № 249 — сезонный, работает только в теплое время года, причем в будние дни автобусы делают всего несколько рейсов. Может быть, сумма «недополученных доходов» перевозчика окажется не так уж и велика?

Что же касается «межмуниципальности» автобуса № 249, то она скорее формальная — если посмотреть на карту, то окажется, что от Яушей до границы городских земель от силы километра полтора. Да и нужно ли зацикливаться именно на этом маршруте, ведь задача совсем другая — сделать проезд до городского кладбища доступным и удобным для горожан, далеко не все из которых имеют личный автотранспорт. И, судя по официальному ответу, не похоже, что кто-нибудь всерьез над этим задумался…

Кстати, в 2008 году — а это тоже был не самый простой для страны период — администрация города все же нашла возможность пойти навстречу горожанам и установила льготный тариф на 249-й маршрут в размере стоимости проезда по городским маршрутам «в связи с расположением городского кладбища в деревне Яуши Чебоксарского района в целях социальной поддержки граждан города Чебоксары, пользующихся услугами пригородного автобусного маршрута сообщением до городского кладбища». Правда, в 2012 году это постановление было отменено.