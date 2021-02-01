Олег Николаев посетил с рабочим визитом Козловский район

Поездка Главы республики, с одной стороны, позволила оценить потенциал района по итогам прошедшего года, а с другой — обозначить круг вопросов, которые требуется решить.

В ходе визита Олег Николаев посетил предприятие, занимающееся научно-техническими разработками, изготовлением станков с числовым программным управлением и станков лазерной резки. Также руководитель региона ознакомился с положением дел в козловской школе № 2, где часть первого этажа перестроена под детский сад.

Вопрос строительства детского сада либо открытие дошкольной группы на базе школы № 2 стоял остро уже на протяжении многих лет. И вот теперь, когда необходимые работы выполнены, открытие двух групп на 40 детей задерживается — мешает задолженность перед застройщиком в сумме чуть больше 4 млн рублей. Понимая сложившуюся ситуацию и важность открытия детского сада, Олег Николаев пообещал поспособствовать разрешению этого вопроса. «Министерству финансов и Министерству образования даны соответствующие поручения. Тему надо закрыть. Сейчас надо решить организационные вопросы и принять необходимое решение», — добавил Олег Николаев.

Перед началом совещания, где подводились итоги развития Козловского района за прошлый год, Глава республики отметил, что малые города Чувашии имеют хороший опыт и хорошую практику реализации федеральных программ по благоустройству территорий. «Я думаю, что у Козловки есть возможности в этом году разработать соответствующую программу собственного развития и войти в федеральный проект», — подчеркнул Олег Николаев.

Глава администрации Козловского района Фирдавиль Искандаров в своем докладе не только подвел итог проделанной работы, но и затронул важные для района темы. Это и открытие рядом с федеральной трассой М-7 возле села Байгулово мемориального комплекса, посвященного подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, и переселение из аварийного жилья. На сегодняшний день в Козловском районе аварийными признаны 27 многоквартирных домов, там прописано 447 человек.

Кстати, вопрос аварийного жилья может быть решен благодаря новому закону о комплексном развитии территорий, который может объединить сразу несколько программ. Об этом, в частности, упомянул и Глава региона. «Если будет сформирована территория, включая эти дома, для расширения перспективной застройки, тогда уже можно включать в диалог инвесторов для развития этой территории за счет постройки новых домов», — уточнил Олег Николаев.

«Есть много возможностей. Их надо реализовывать во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления, искать внутренние резервы. В частности, такие возможности нам дает новое направление — организация кластеров в различных сферах», — сказал Олег Николаев, подводя итоги поездки.