Олег Николаев посетил с рабочим визитом Козловский район

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Поездка Главы республики, с одной стороны, позволила оценить потенциал района по итогам прошедшего года, а с другой — обозначить круг вопросов, которые требуется решить.
В ходе визита Олег Николаев посетил предприятие, занимающееся научно-техническими разработками, изготовлением станков с числовым программным управлением и станков лазерной резки. Также руководитель региона ознакомился с положением дел в козловской школе № 2, где часть первого этажа перестроена под детский сад.
Вопрос строительства детского сада либо открытие дошкольной группы на базе школы № 2 стоял остро уже на протяжении многих лет. И вот теперь, когда необходимые работы выполнены, открытие двух групп на 40 детей задерживается — мешает задолженность перед застройщиком в сумме чуть больше 4 млн рублей. Понимая сложившуюся ситуацию и важность открытия детского сада, Олег Николаев пообещал поспособствовать разрешению этого вопроса. «Министерству финансов и Министерству образования даны соответствующие поручения. Тему надо закрыть. Сейчас надо решить организационные вопросы и принять необходимое решение», — добавил Олег Николаев.
Перед началом совещания, где подводились итоги развития Козловского района за прошлый год, Глава республики отметил, что малые города Чувашии имеют хороший опыт и хорошую практику реализации федеральных программ по благоустройству территорий. «Я думаю, что у Козловки есть возможности в этом году разработать соответствующую программу собственного развития и войти в федеральный проект», — подчеркнул Олег Николаев.
Глава администрации Козловского района Фирдавиль Искандаров в своем докладе не только подвел итог проделанной работы, но и затронул важные для района темы. Это и открытие рядом с федеральной трассой М-7 возле села Байгулово мемориального комплекса, посвященного подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, и переселение из аварийного жилья. На сегодняшний день в Козловском районе аварийными признаны 27 многоквартирных домов, там прописано 447 человек.
Кстати, вопрос аварийного жилья может быть решен благодаря новому закону о комплексном развитии территорий, который может объединить сразу несколько программ. Об этом, в частности, упомянул и Глава региона. «Если будет сформирована территория, включая эти дома, для расширения перспективной застройки, тогда уже можно включать в диалог инвесторов для развития этой территории за счет постройки новых домов», — уточнил Олег Николаев.
«Есть много возможностей. Их надо реализовывать во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления, искать внутренние резервы. В частности, такие возможности нам дает новое направление — организация кластеров в различных сферах», — сказал Олег Николаев, подводя итоги поездки.

Опубликовано: 17 февраля 2021 г.


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