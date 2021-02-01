В Чебоксарах открылся региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Сегодня молодые специалисты начали выявлять сильнейших на конкурсных площадках, которые развернулись на базе профессиональных образовательных учреждений республики. В соревнованиях принимают участие 388 конкурсантов в возрасте от 16 до 22 лет по 54 компетенциям и 108 конкурсантов возрастной категории «16 лет и моложе» по 16 компетенциям. В рамках деловой программы чемпионата запланировано более 10 тематических сессий с представителями региональных органов власти, ведущих промышленных предприятий республики, а также некоммерческих организаций и образовательных учреждений.