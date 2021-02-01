По факту гибели четырех жителей Чувашии при пожаре в Тверской области возбуждено уголовное дело

Как сообщают в Следственном управлении СКР по Тверской области, пожар произошел в ночь на 11 февраля в деревне Олений Рог 2 Пеновского района, куда накануне днем мужчины приехали строить дом. Для проживания они разместились в деревянной бытовке, расположенной на том же земельном участке, где собирались работать. Ночью в бытовке произошел пожар, у погибших — признаки отравления угарным газом. Каких-либо телесных повреждений, не связанных с воздействием пламени, не обнаружено.

«Сотрудниками СК и УМВД проведен осмотр места происшествия, изъяты необходимые объекты, которые могут иметь доказательственное значение, допрошены очевидцы и свидетели. Точные причины смерти будут установлены в ходе судебно-медицинских экспертиз, назначенных в рамках расследования уголовного дела. Очаг возгорания, по имеющейся у следствия информации, находился внутри бытовки, точная причина возгорания будет выясняться в ходе пожарно-технической экспертизы», — говорится в информации Следственного управления СКР по Тверской области.

Соболезнования родным выразил Глава Чувашии Олег Николаев. «В огне погибли сразу четыре наших земляка. Молодые, сильные мужчины. Жить бы и жить. Соболезную родным, это невосполнимая утрата», — написал он на своей страничке в Инстаграме. Олег Николаев сообщил, что связался с губернатором Тверской области Игорем Руденей и договорился с ним о помощи в доставке тел четверых жителей Чувашии на родину.