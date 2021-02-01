Нетрезвый житель Чебоксар поднял на ноги все спецслужбы республики

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В ночь на четверг на номер 112 поступило сообщение об угрозе совершения взрыва на Чебоксарской ГЭС. Вызов оказался ложным.

«Сразу после получения дежурным ГО ЧС по городу Новочебоксарску телефонного сообщения об угрозе на Чебоксарской ГЭС была усилена охрана, организовано взаимодействие с органами МВД, ФСБ, Росгвардии и ГО ЧС, — прокомментировали на Чебоксарской ГЭС. — На предприятие оперативно прибыли наряды полиции, Росгвардии, бригада скорой помощи. Было проведено обследование территории и помещений на предмет выявления взрывных устройств. Подозрительных предметов не обнаружено».

Звонившего вычислили быстро. Подозреваемый задержан. Им оказался житель Чебоксар. Он признался, что совершил звонок в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Опубликовано: 11 февраля 2021 г.


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