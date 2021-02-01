Китайский проект на территории Чувашии приостановлен

Его реализация станет возможной лишь после того, как он будет приведен в соответствие с российскими законами; обязательно будет учтено и мнение жителей республики. Об этом напомнил Глава Чувашии Олег Николаев в ходе расширенного заседания собрания депутатов Шумерлинского района по итогам социально-экономического развития муниципалитета в 2020 году.

«Китайский вопрос» был поднят на заседании в связи с перспективой размещения в рамках проекта молочной фермы на территории Большеалгашинского поселения. Против этого выступают местные жители, опасающиеся возможного экологического вреда.

«Я лично изучил эту проблему, работы по данному объекту на сегодня приостановлены, все разрешения отозваны и аннулированы. Потому что пока нет должным образом разработанной документации и необходимой экспертизы, в том числе экологической, — сказал Глава. — При дальнейшей возможной реализации проекта мы будем исходить, прежде всего, из интересов республики. Пока же его перспективы, я бы сказал, туманные».