«Сычуань — Чувашия»: даже взаимовыгодные проекты надо обсуждать с местными жителями

Несмотря на сложную эпидобстановку, 21 апреля в стенах Дома Правительства все же прошло совещание по развитию инвестиционного проекта «Сычуань — Чувашия». В разговоре в режиме видеоконференцсвязи приняли участие врио Главы Чувашии Олег Николаев и китайские инвесторы.

«Сычуань — Чувашия Агропромышленная Торговая Компания» планирует построить в Чувашии агропарк, вложив в него 10 млрд рублей. На первом этапе китайской стороне предоставлено в аренду 5 тыс. га сельскохозяйственных земель для разведения молочных и мясных коров на территории Порецкого района. Проект включен в перечень семидесяти значимых проектов российско-китайского инвестиционного сотрудничества. Также предусмотрено строительство животноводческого комплекса, производства по переработке молока и говядины, но место для комплекса до сих пор не найдено: в каждом рассматриваемом районе китайцы встречают отпор местного населения. Скандал сначала разгорелся в Моргаушском районе, а потом в Чебоксарском районе и Чебоксарах, в Цивильском и Шумерлинском районах.

По мнению Олега Николаева, такая ситуация сложилась, прежде всего, из-за отсутствия широкого обсуждения проектов и четкой координации действий между прежним составом правительства республики и инвестором. «Проект реализовывается в развитие договоренностей Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпиня. Понятно, что в его рамках уже многое сделано. Но при этом остаются вопросы, по которым надо провести консультации и найти понимание о вариантах взаимодействия», — обратился руководитель республики к китайской стороне.

По соглашению между сторонами сегодня в Порецком районе уже должно было начаться возведение животноводческого комплекса. В республике все предприятия сельскохозяйственной отрасли вышли на весенние полевые работы. Сезонные работы должны вестись и на землях, которые находятся в введении китайского предприятия. «Очень важно длинный путь проходить шаг за шагом, чтобы после каждого шага оставался соответствующий результат, — прокомментировал невыполнение некоторых обязательств китайской стороной Олег Николаев. — Все это при выделении новых земельных территорий позволяло бы приводить аргументы, что в рамках реализации проекта появляются совершенно новые формы ведения сельскохозяйственных работ, иная культура введения дел в отрасли сельского хозяйства, новые рабочие места, новые виды продукции… Эти факторы очень важны, поскольку при выделении новых земель мы должны это согласовывать через публичное обсуждение с населением, которое проживает рядом с этими землями».

Руководитель региона призвал более тесно взаимодействовать в планировании деятельности. Например, в выработке управленческих решений может участвовать человек, который понимает все требования российского законодательства. В свою очередь правительство Чувашии готово выполнять все взятые обязательства.

Врио Главы республики предложил китайской стороне снова встретиться после того, как пройдет пандемия, и еще раз обсудить сотрудничество уже в очном формате, с выездом на выделенные партнерам земли. «Мы заинтересованы в реализации проекта, готовы над ним работать и искать новые варианты решения проблем. Мы с вами должны посмотреть, обозначить планы и посоветоваться с жителями Чувашии», — сказал Олег Николаев.

Рисунок с сайта сычуань-чувашия.рф