В селе Торханы состоялось подведение итогов развития Шумерлинского района

«Китайский» проект пока заморожен

Местом подведения социально-экономических итогов развития Шумерлинского района за минувший год нынче был выбран не райцентр, а деревня Торханы. Расширенное заседание Собрания депутатов проходило в здешней спортивной школе имени знаменитого уроженца района, олимпийского чемпиона Валерия Ярды. В этом же здании размещается и библиотека.

Прибывший на заседание Глава республики Олег Николаев первым делом осмотрел находящуюся рядом хоккейную площадку, потом спортзал. Но особое внимание задержал на библиотеке, которая относится к новому поколению подобных учреждений. В прошлом году она прошла дополнительный конкурсный отбор на создание модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура», здесь проведен недешевый ремонт.

Сегодня библиотека представляет собой многофункциональное пространство с яркой мебелью, мультимедийным оборудованием для обучения, творчества и приятного времяпрепровождения. «Мне кажется, будущее именно за такими библиотеками, — сказал Олег Николаев. — Чтобы библиотека была притягательной для людей разных возрастов, это должно быть пространство, которое предоставляет различные активности. Здесь важно наличие интернета, возможностей осуществления коммуникации, и, конечно, в основе всего должна быть книга».

На заседании Олег Николаев отметил давнишнюю специфику района как «лесного». К этому может добавиться и современная особенность — территория, по которой должна пройти новая скоростная автомагистраль М-12.

Докладывая об итогах минувшего года, глава районной администрации Лев Рафинов отметил, что доходы бюджета составили 313,7 млн рублей, с ростом на 11,5% по сравнению с 2019 годом. В АПК продолжилось обновление техники, но снизилось поголовье скота.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «В настоящее время в республике идут работы по подготовке строительства магистрали, в том числе общественные обсуждения проекта. Я благодарен жителям района за активное участие в этих обсуждениях, что имеет важное значение — многие высказанные моменты подтверждаются экспертами. На этой основе мы вырабатываем свои действия, которые должны минимизировать риски, а лучше всего избежать их совсем. Наша задача — предельно снизить неизбежный экологический ущерб и обеспечить максимальное восстановление урона действующей дорожной сети».

В социальной сфере реализовывалась программа обеспечения жильем детей-сирот, расселили жильцов из 18 старых помещений в новый многоквартирный дом. В 2020 году отремонтировано 22,9 км дорог. В то же время, признал глава, на 22% упали инвестиции. Сложной остается демографическая ситуация — за прошлый года родилось 42 младенца, а число умерших жителей превысило 170 человек.

Главы сельских поселений делились своими местными проблемами. Для руководства муниципалитета они наверняка не в диковинку, только не решаются в силу тех или иных причин, подчас от него не зависящих. Глава Краснооктябрьской сельской администрации Татьяна Лазарева рассказала о застарелой проблеме энергоснабжения всех трех населенных пунктов, входящих в поселение. Будучи расположенными поблизости от железной дороги, они получают свет от нее, причем часто с большими перебоями. Постоянно «горят» насосы, выходят из строя газовые котлы, люди часто остаются без воды и тепла…

Лев Рафинов пояснил, что не раз пытался разобраться с этим в Чувашэнерго, но безуспешно. Глава республики, в свою очередь, подтвердил, что это действительно вопрос железной дороги, взял его на карандаш и тут же отдал поручение помощнику подключить министра промышленности и энергетики.

Моментально реагировал он и на другие вопросы. Депутат райсобрания Андрей Иванов поведал о том, что 11 лет назад жители села Нижняя Кумашка собрали полмиллиона рублей на проект водоснабжения, но до сих пор он не реализован. Люди спрашивают, где их деньги… Вопрос действительно острый, сказал Глава, есть такие факты и в других районах, поэтому решать его надо системно. В ближайшее время проблему обсудят на специальном совещании по водоснабжению и водоотведению. «Самое главное — тут надо выработать единые стандарты», — сказал Олег Николаев.

Глава Магаринского поселения Людмила Егорова пожаловалась на низкое качество интернета и сотовой связи. «Интернет точно будет, можете в этом не сомневаться и не переживать, — сказал Олег Николаев. — Здесь нужно благодарить даже не меня, а Президента страны Владимира Путина. Он ставит перед нами задачи, а мы должны их реализовывать таким образом, чтобы каждый человек чувствовал перемены к лучшему».

Шумерлинский район оказался вовлеченным в известный китайский проект — здесь на территории Большеалгашинского поселения было намечено построить молочный комплекс. Местные жители против этого, о чем сказал на совещании один из них.

Глава республики в свою очередь напомнил, что китайский проект на территории республики пока приостановлен. Его реализация станет возможной лишь после того, как он будет приведен в соответствие с российскими законами, обязательно будет учтено и мнение жителей республики. «Я лично изучил вопрос по молочному комплексу. Работы по данному объекту на сегодня приостановлены, все разрешения отозваны и аннулированы. Потому что пока нет должным образом разработанной документации и необходимой экспертизы, в том числе экологической. При дальнейшей возможной реализации проекта мы будем исходить, прежде всего, из интересов республики. Пока же его перспективы, я бы сказал, туманные», — резюмировал Олег Николаев.

Оценку культурной сфере района дала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. На укрепление отрасли в район в минувшем году было направлено из республиканского бюджета более 3 млн рублей. В текущем году намечен ремонт трех домов культуры.

Особо министр остановилась на кадровой проблеме. На 18 учреждений культуры района имеется 9 вакансий. В профильных учебных заведениях учатся ребята из района, надо сделать все, чтобы привлечь их на работу на малой родине. Министр также сообщила, что в будущем сельские очаги культуры будут строиться по типовым проектам, что значительно снизит затраты.

Подводя итоги, Глава республики призвал намечать более высокие рубежи. В частности, при валовом сборе зерна в 2020 году в объеме 14,8 тыс. тонн на нынешний год район почему-то наметил почти вдвое ниже…

«Я не могу согласиться с таким планированием, поэтому прошу критически пересмотреть целевые показатели и взять обязательства не с расчетом на легкость их выполнения, а такие, над которыми надо поднапрячься, чтобы вышел пот. Только так можно намечать и реализовывать эффективные проекты, которые мы однозначно будем поддерживать».

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В современной библиотеке должны быть интернет и другие коммуникативные возможности. Но в основе всего должна быть книга, считает Глава республики.