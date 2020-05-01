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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ
врио Главы Чувашской Республики

«Инвестиционный проект очень важный: строительство крупнейшего агропромышленного парка реализуется в рамках сотрудничества России и Китая. Очевидно, инвестор пришел с серьезными намерениями. Но в ходе реализации проекта, предполагающего создание нескольких площадок по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства, было допущено, я считаю, много несогласованных действий между правительством региона и инвестором… На сегодняшний день не стану утверждать, что вопрос урегулирован, но с него снята острота, идет нормальный диалог с китайскими партнерами, и мы договорились с инвестором, что все шаги будем делать публично, открыто, с учетом мнения населения, исходя из принципа «инвестор для Чувашии, а не Чувашия для инвестора».

(из интервью «Интерфаксу» — о проекте «Сычуань — Чувашия»)

Опубликовано: 19 мая 2020 г.


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