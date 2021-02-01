Эксплуатация новых троллейбусов в Чебоксарах началась не без приключений

Около 90% троллейбусного парка в Чебоксарах и Новочебоксарске исчерпали свой ресурс. В рамках соглашения между Минпромторгом России и правительством Чувашии на 1 февраля в республику поступили 29 из 68 новых троллейбусов производства Уфимского троллейбусного завода, сроки поставки остальных продлили до 1 апреля.

Как уже сообщала «СЧ», на этой неделе четыре комфортабельных троллейбуса «Горожанин» вышли на чебоксарские маршруты. И два из них уже успели попасть в сводки происшествий.

В первый же день троллейбус с бортовым номером 921 попал в мелкое ДТП. На фотографиях, которые прислали очевидцы на автопортал «Зарулем» видно, что троллейбус задел правым зеркалом автобус 33-го маршрута и разбил ему заднее стекло. Впрочем, по словам заместителя директора по эксплуатации МУП «Чебоксарское транспортное управление» Валерия Орлова, с троллейбусом все в порядке, зеркало починили, и машина продолжает курсировать по своему маршруту. Еще один «Горожанин» под номером 927 тоже вышел из строя в первый рабочий день, и, со слов очевидцев, был отправлен в троллейбусный парк с помощью «технички». Как написал на своей странице в Инстаграмм директор троллейбусного управления Андрей Васильев, сейчас этим троллейбусом занимаются специалисты завода-изготовителя.

Фото с сайта forum.zarulem.ws

Небольшое ДТП не помешало этому троллейбусу сразу же после починки зеркала выйти в рейс.