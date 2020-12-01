Олег Николаев поручил министерствам рассказать людям о проделанной за год работе

Такую задачу поставил Олег Николаев в понедельник, 14 декабря, на еженедельной планерке в Доме Правительства.

«Мы подводим итоги. На проводимых мероприятиях необходимо рассказывать людям о том, что удалось сделать и, конечно же, не забывать говорить с решением каких задач, мы, к сожалению, не справились и почему. Нужно назвать конкретные причины, сообщить о предпринимаемых мерах, обозначить, какие средства выделены, соотнести это с тем, сколько было потрачено по тем или иным направлениям», – обратил внимание глава республики.

Ранее Олег Николаев потребовал от муниципалитетов доводить информацию до населения через соцсети.