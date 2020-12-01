В Чувашию дополнительно поступят 27 автомобилей скорой помощи

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Распоряжение о дополнительной закупке машин для регионов вчера подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом на заседании оперштаба по коронавирусу 11 декабря сообщил первый вице-премьер Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков.

«Вчера поздно вечером, в десять часов, было опубликовано распоряжение Правительства Российской Федерации о выделении дополнительных автомобилей скорой помощи, в том числе Чувашии», – сказал он.

Согласно документу для пяти регионов, в том числе для Чувашской Республики, дополнительно закупят более 180 машин. Всего в 2020 году Правительством Российской Федерации Чувашии выделены 30 автомобилей скорой медицинской помощи, из них 10 реанимобилей и 20 машин класса В. Теперь в республику должны поступить еще 27 «скорых».

Как сообщили в республиканском Минздраве, автопарк службы скорой медицинской помощи региона насчитывает 219 автомобилей, в том числе класса В – 195 автомобилей, класса С (реанимобили) – 24.

Опубликовано: 11 декабря 2020 г.


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