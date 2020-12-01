12 декабря — День Конституции

Дорогие соотечественники!
Поздравляю Вас с важнейшим государственным праздником — Днем Конституции Российской Федерации!
Основной правовой документ страны является главным гарантом прав и свобод каждого гражданина нашей страны. Он утверждает принципы государственного устройства, защищает важнейшие ценности общества, определяет взаимоотношения во многих сферах жизни.
Вместе с тем этот праздник напоминает о нашей общей ответственности за настоящее и будущее Отчизны.
Мы гордимся своей Родиной и вместе стремимся сделать все для ее процветания.
С праздником!
Глава Чувашской Республики Олег Николаев