12 декабря — День Конституции

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дорогие соотечественники!

Поздравляю Вас с важнейшим государственным праздником — Днем Конституции Российской Федерации!

Основной правовой документ страны является главным гарантом прав и свобод каждого гражданина нашей страны. Он утверждает принципы государственного устройства, защищает важнейшие ценности общества, определяет взаимоотношения во многих сферах жизни.

Вместе с тем этот праздник напоминает о нашей общей ответственности за настоящее и будущее Отчизны.

Мы гордимся своей Родиной и вместе стремимся сделать все для ее процветания.

С праздником!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 11 декабря 2020 г.


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