Пенсионер воспользовался найденной банковской картой и стал фигурантом уголовного дела

58-летний житель Чебоксар вместе с женой отправился за покупками на рынок в новоюжном районе. По пути мужчина нашел на дороге чью-то банковскую карту и, не говоря ни о чем супруге, стал расплачиваться чужим платежным инструментом в торговых павильонах рынка. Пенсионер потратил около двух тысяч рублей на продукты питания, после чего деньги на карте закончились, и та полетела в ближайший мусорный бак.

Избавившись от улики, чебоксарец тем не менее не избежал неприятных последствий своего необдуманного поступка. Получив изображение «экономного покупателя» с камер видеонаблюдения торговых учреждений, оперативники ОП № 3 идентифицировали личность мужчины и вызвали его в отделение.

От стыда пенсионер не знал, куда девать глаза, раньше он никогда не имел дела с полицией. Но, как прокомментировали в отделе по расследованию преступлений ОП № 3 столичного УМВД, совершенная горожанином кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (ч. 3 ст. 158 УК РФ) относится к преступлениям тяжким, и сумма причиненного ущерба здесь значения не имеет. Впрочем, ущерб хозяйке карты обвиняемый сразу же возместил. Дело направлено в суд.