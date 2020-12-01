В Центре маунтинбайка открылся спортзал для тяжелоатлетов

Площадка для будущих чемпионов

Наша газета уже рассказывала, что в ноябре в Ядринском районе принял спортсменов Центр тяжелой атлетики. А теперь наступила очередь столицы республики — специализированный зал для любителей этого олимпийского вида спорта открыл свои двери на базе Центра развития маунтинбайка.

В торжественном открытии новой площадки принял участие президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. «Именно из таких залов могут выйти будущие чемпионы, — сказал он. — Вместе мы будем работать над тем, чтобы спортсмены Чувашии продолжали пополнять национальную сборную». (В рамках его визита между Федерацией тяжелой атлетики России и Минспорта Чувашии было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве). А министр спорта республики Василий Петров сообщил, что у нас тяжелой атлетикой занимаются более пятисот человек и десять наших спортсменов являются членами сборной страны по этому виду спорта.

После традиционного перерезания ленточки почетные гости осмотрели новую площадку, расположенную на цокольном этаже здания. В «подготовительном» зале для занятий по общей физической подготовке спортсменов размещены шведские стенки, маты, другое оборудование. Второй зал оборудован восемью стационарными тренировочными помостами. Есть также раздевалки и душевые комнаты.

Общая площадь всех помещений составляет более 170 квадратных метров. Ремонтные работы по их обустройству были произведены за счет средств региональной федерации тяжелой атлетики. Спортивные снаряды, а хороший комплект для штанги стоит от 180 тысяч рублей, приобретены на федеральные субсидии, а также получены в дар от Федерации тяжелой атлетики России.

После приветственных слов Максим Агапитов вручил удостоверение и нагрудный знак мастера спорта России международного класса Наталии Шаймановой, об успехах которой уже рассказывала «СЧ».

Новый зал будет доступен как для юных спортсменов, так и для прославленных мастеров.

КСТАТИ Тяжелая атлетика входит в перечень 14 базовых видов спорта, которым в Чувашии уделяется повышенное внимание. В общей сложности на территории республики открыто уже 9 отделений для занятий тяжелой атлетикой.

Фото cap.ru

Когда-то Максим Агапитов сам был известным спортсменом, выиграл чемпионат мира по тяжелой атлетике. Поэтому неудивительно, что его портрет занимает почетное место в зале, как пример будущим поколениям.

Для успешных тренировок в новом зале все есть. Теперь он ждет прихода будущих победителей соревнований.