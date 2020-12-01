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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ЭДУАРД ПОНАРИН
профессор департамента социологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

«Если сравнивать уровень счастья в Москве, Петербурге и Чебоксарах, то жители последних окажутся счастливее. Да, столичные и петербургские пенсионеры имеют более высокий доход и даже понимают, что в регионах может быть жизнь хуже, но это теоретическое знание. Сравнивают они себя с теми людьми, которых видят вокруг. А еще смотрят на дорогие рестораны, витрины с недоступными товарами, элитные автомобили, мчащиеся по Невскому проспекту. В Чебоксарах же люди живут примерно одинаково, поэтому в итоге они счастливее, хотя уровень их доходов ниже, чем у нас».

Опубликовано: 10 декабря 2020 г.


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