ЭДУАРД ПОНАРИН

профессор департамента социологии НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге

«Если сравнивать уровень счастья в Москве, Петербурге и Чебоксарах, то жители последних окажутся счастливее. Да, столичные и петербургские пенсионеры имеют более высокий доход и даже понимают, что в регионах может быть жизнь хуже, но это теоретическое знание. Сравнивают они себя с теми людьми, которых видят вокруг. А еще смотрят на дорогие рестораны, витрины с недоступными товарами, элитные автомобили, мчащиеся по Невскому проспекту. В Чебоксарах же люди живут примерно одинаково, поэтому в итоге они счастливее, хотя уровень их доходов ниже, чем у нас».