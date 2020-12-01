С наставником старт легче! Начни бизнес здесь и сейчас

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Республиканский бизнес-инкубатор Центра «Мой бизнес» совместно с Министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики запустили программу поддержки начинающих предпринимателей.
Бизнес-наставники — действующие предприниматели, имеющие опыт ведения собственного бизнеса в различных сферах производства, торговли и оказания услуг. Это собственники, учредители и топ-менеджеры, прошедшие все этапы предпринимательского пути и знающие все «прелести» становления и развития бизнеса.
Молодые, начинающие предприниматели Чувашии могут обратиться за советом к успешным предпринимателям-наставникам программы «Азбука предпринимателя»: если вас интересуют вопросы по созданию сайта и как организовать продвижение товара или услуг в интернете, интересуют продажи продукции на маркетплейсах и как работать с Китаем. Задаетесь вопросами в организации производственной деятельности, охранном или арендном бизнесе или как участвовать в госзакупках и организовать комплексные поставки продукции. Хотите узнать как использовать ресурсы финансового и стратегического консалтинга.
Записаться на консультацию к наставникам возможно через Моисеева Игоря Витальевича, тел. 8(8352) 488-398.
Также, молодые, начинающие предприниматели Чувашии могут обратиться за советом к успешным предпринимателям-наставникам программы «Фабрика предпринимательства»: если вас интересуют вопросы создания небольшого бизнеса (кофейни, пекарни), создания гостиничного бизнеса, торгового предприятия или интересует как удержать качество и уровень сервиса. Задаетесь вопросами организации производственной деятельности, управления сезонным бизнесом, как сформировать квалифицированную команду профессионалов или как оцифровать бизнес-процессы в организации, внедрить CRM-систему в работу на предприятии. Интересуют каналы продвижения или как определить своих конкурентов.
Записаться на консультацию к наставнику возможно через Ким Татьяну Сергеевну, тел. 8-903-345-77-47.

Опубликовано: 9 декабря 2020 г.


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