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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии

«Решение об объединении Шумерли и Шумерлинского района, прежде всего, должно быть инициативой людей, которые проживают в городе и районе. Инициатива была озвучена руководителями этих муниципальных образований. Очевидно, они к этому мнению пришли, исходя из тех перспектив, которые открываются. Поэтому если руководители города и района, пообщавшись с населением, смогут сформировать общее мнение и примут соответствующее решение, конечно, мы это решение поддержим. Но самое главное — поддержать это решение должны жители двух муниципальных образований».

Опубликовано: 9 декабря 2020 г.


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