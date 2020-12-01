ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии

«Решение об объединении Шумерли и Шумерлинского района, прежде всего, должно быть инициативой людей, которые проживают в городе и районе. Инициатива была озвучена руководителями этих муниципальных образований. Очевидно, они к этому мнению пришли, исходя из тех перспектив, которые открываются. Поэтому если руководители города и района, пообщавшись с населением, смогут сформировать общее мнение и примут соответствующее решение, конечно, мы это решение поддержим. Но самое главное — поддержать это решение должны жители двух муниципальных образований».