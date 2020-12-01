Капремонту продлили финансирование, а маткапиталу расширили применение

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На сегодняшнем заседании Кабинета министров республики под председательством первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова утвержден краткосрочный план реализации в 2021–2023 годах республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашии, на 2014–2043 годы.
Как доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев, в период до 2023 года капремонт намечен в 613 домах общей площадью 2,1 млн кв. метров, в которых проживают более 94,2 тыс. человек. Перечень таких домов сформирован на основе утвержденных муниципальных планов и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Общий объем финансирования составляет 3,6 млрд рублей, при этом из республиканского бюджета средств не потребуется, уточнил министр.
Михаил Ноздряков обратил внимание на доступность информации для населения в удобочитаемом виде о том, какой дом, в каком году будет отремонтирован. По словам министра, план ремонта будет размещен на сайте ведомства.
У владельцев материнского капитала появляется возможность направить его часть на улучшение жилищных условий через счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого жилья. Проект соответствующей поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» утвержден принятым постановлением правительства.
Как пояснила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, данная норма подготовлена в целях совершенствования порядка предоставления республиканского маткапитала. Поправками также предлагается уточнить способы уведомления гражданина о принятом решении при рассмотрении заявления о распоряжении капиталом. Кроме этого регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры поддержки, дополняется информацией о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования лица, подавшего заявление.

ЦИФРА
1067 семей на 1 декабря 2020 года воспользовались средствами республиканского семейного капитала.

Расходы республиканского бюджета — после его последнего уточнения — на финансирование программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи гражданам Чувашии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в 2020 году увеличены на 282,1 млн рублей. В итоге стоимость программы на этот год составит 20,1 млрд рублей. Соответствующие поправки утверждены принятым на заседании постановлением.
В целом финансирование программы в течение года выросло на 6,4%, или на 1,2 млрд рублей, благодаря чему она вновь стала бездефицитной, отметила зам. министра здравоохранения Ирина Левицкая. Подушевой норматив финансирования медицинской помощи увеличился на 37,7%, или на 983,7 рубля. Таким образом, на одного жителя республики приходится сегодня 16244,5 рубля (в 2019 году — 15171,4 рубля).
Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова представила проект изменений в республиканскую программу «Развитие культуры и туризма».

Согласно им, документ дополняется новой подпрограммой «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка», подготовленной во исполнение поручения Главы республики Олега Николаева. Подпрограмма носит комплексный характер и представляет систему государственных мер, направленных на сохранение и развитие чувашского языка, историко-культурного наследия чувашского народа. Сроки реализации подпрограммы — 2021-2025 годы. Цель программы, отметила министр, — поддержание высокого престижа чувашского языка и создание современных условий для его активного использования в государственной и общественной жизни.
На заседании принято постановление о реорганизации автономного учреждения «Издательский дом «Хыпар». К нему присоединены Красноармейская и Мариинско-Посадская районные газеты. Прецедентов подобной реорганизации в республиканской медиасфере до сих пор не было. Как пояснил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Анисимов, реорганизация позволит «перераспределить финансовые и кадровые ресурсы редакций с целью сохранения всех выпускаемых газет и журналов и повышения качества их контента».
Районные газеты, утверждают в министерстве, по-прежнему будут выходить на своих территориях, а присоединение к Издательскому дому даст возможность редакциям больше внимания уделять непосредственно журналистской работе, теснее взаимодействовать с читателями. Назвали и ожидаемый экономический эффект, в том числе и от сокращения управленческого персонала, — 576,9 тыс. рублей ежегодно.

НИКОЛАЙ КАЗАКОВ, директор Чувашской государственной филармонии, председатель Союза композиторов Чувашии:
«Дополнение программы «Развитие культуры и туризма» подпрограммой «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка» считаю очень важным шагом не только в языковой отрасли, но и в контексте всей культуры Чувашии. Язык, относящийся к разряду
базовых ценностей нации и ключевых символов государства, таких же как флаг и гимн, издавна является уникальным наследием народа, помогает прочувствовать душу его представителей и воссоздать портрет нации. Он передавался из поколения в поколение, из уст в уста, охранялся на государственном уровне и признан главным духовным богатством любой страны или республики. Убежден, что данное дополнение ознаменует начало новой страницы в истории республики и всего чувашского народа, даст новый импульс развитию культуры, позволит через наш чувашский язык с его уникальными диалектическими и семантическими свойствами сохранить в веках и передать потомкам культурное богатство нашей республики».
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА, директор Чувашского ТЮЗа:
«Официально считается, что сегодня на чувашском языке говорит более одного миллиона человек — такова численность людей, принадлежащих к нашей национальности. Но на самом деле это число сократилось на сотни тысяч человек. Ведь не зря ЮНЕСКО поставило чувашский в один ряд с умирающими языками мира. Поэтому я считаю очень нужным и своевременным дополнение программы «Развитие культуры и туризма» специальной подпрограммой «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка». В ней предусмотрены важнейшие мероприятия, реализация которых позволит поддержать престиж и упрочить позиции чувашского языка как одного из государственных языков нашей республики».
Опубликовано: 9 декабря 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.