Капремонту продлили финансирование, а маткапиталу расширили применение

На сегодняшнем заседании Кабинета министров республики под председательством первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова утвержден краткосрочный план реализации в 2021–2023 годах республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашии, на 2014–2043 годы.

Как доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Александр Героев, в период до 2023 года капремонт намечен в 613 домах общей площадью 2,1 млн кв. метров, в которых проживают более 94,2 тыс. человек. Перечень таких домов сформирован на основе утвержденных муниципальных планов и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Общий объем финансирования составляет 3,6 млрд рублей, при этом из республиканского бюджета средств не потребуется, уточнил министр.

Михаил Ноздряков обратил внимание на доступность информации для населения в удобочитаемом виде о том, какой дом, в каком году будет отремонтирован. По словам министра, план ремонта будет размещен на сайте ведомства.

У владельцев материнского капитала появляется возможность направить его часть на улучшение жилищных условий через счет эскроу, бенефициаром по которому является лицо, осуществляющее отчуждение (строительство) приобретаемого жилья. Проект соответствующей поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» утвержден принятым постановлением правительства.

Как пояснила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова, данная норма подготовлена в целях совершенствования порядка предоставления республиканского маткапитала. Поправками также предлагается уточнить способы уведомления гражданина о принятом решении при рассмотрении заявления о распоряжении капиталом. Кроме этого регистр лиц, имеющих право на дополнительные меры поддержки, дополняется информацией о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования лица, подавшего заявление.

ЦИФРА 1067 семей на 1 декабря 2020 года воспользовались средствами республиканского семейного капитала.

Расходы республиканского бюджета — после его последнего уточнения — на финансирование программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи гражданам Чувашии на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в 2020 году увеличены на 282,1 млн рублей. В итоге стоимость программы на этот год составит 20,1 млрд рублей. Соответствующие поправки утверждены принятым на заседании постановлением.

В целом финансирование программы в течение года выросло на 6,4%, или на 1,2 млрд рублей, благодаря чему она вновь стала бездефицитной, отметила зам. министра здравоохранения Ирина Левицкая. Подушевой норматив финансирования медицинской помощи увеличился на 37,7%, или на 983,7 рубля. Таким образом, на одного жителя республики приходится сегодня 16244,5 рубля (в 2019 году — 15171,4 рубля).

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова представила проект изменений в республиканскую программу «Развитие культуры и туризма».

Согласно им, документ дополняется новой подпрограммой «Сохранение, изучение и развитие чувашского языка», подготовленной во исполнение поручения Главы республики Олега Николаева. Подпрограмма носит комплексный характер и представляет систему государственных мер, направленных на сохранение и развитие чувашского языка, историко-культурного наследия чувашского народа. Сроки реализации подпрограммы — 2021-2025 годы. Цель программы, отметила министр, — поддержание высокого престижа чувашского языка и создание современных условий для его активного использования в государственной и общественной жизни.

На заседании принято постановление о реорганизации автономного учреждения «Издательский дом «Хыпар». К нему присоединены Красноармейская и Мариинско-Посадская районные газеты. Прецедентов подобной реорганизации в республиканской медиасфере до сих пор не было. Как пояснил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаил Анисимов, реорганизация позволит «перераспределить финансовые и кадровые ресурсы редакций с целью сохранения всех выпускаемых газет и журналов и повышения качества их контента».

Районные газеты, утверждают в министерстве, по-прежнему будут выходить на своих территориях, а присоединение к Издательскому дому даст возможность редакциям больше внимания уделять непосредственно журналистской работе, теснее взаимодействовать с читателями. Назвали и ожидаемый экономический эффект, в том числе и от сокращения управленческого персонала, — 576,9 тыс. рублей ежегодно.