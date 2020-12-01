Виктория Абрамченко: В России появятся «зеленые» продукты питания

Продовольствие с улучшенными характеристиками появится в России — законопроект об этом внесен в правительство, рассказала заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко. Она пояснила, что к «зеленой» продукции будут применять более жесткие требования как к качеству, так и к соблюдению экологических параметров. Такая продукция будет маркироваться особым знаком.

При производстве такой продукции, в частности, нельзя будет использовать генно-инженерно-модифицированные организмы и ионизирующее излучение. Также будут добавлены требования по снижению применения пестицидов (существенно ниже, чем у большинства стран-экспортеров сельхозпродукции) и содержанию тяжелых металлов в минеральных удобрениях (а в российских фосфорных удобрениях содержание следов токсичных веществ близко к нулю). Кроме того, предполагается установить более жесткие требования к использованию пищевых добавок, ферментных препаратов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов, которые будут устанавливаться национальными стандартами. Первые шесть стандартов уже утверждены.

«Выделение такой продукции в отдельный сегмент позволит российскому потребителю осознанно выбирать «зеленые» продукты, с другой стороны — повысить ее конкурентные преимущества за рубежом, сформировать на внешнем рынке положительный имидж страны как поставщика сельскохозяйственной продукции и продовольствия с особыми характеристиками», — подчеркнула вице-премьер. По ее мнению, поскольку экспорт российской продукции активно растет, конкуренция усиливается. А создание бренда «зеленой» продукции позволит монетизировать преимущества нашей «чистой» агропродукции и увеличить объемы экспорта. Доля российской «зеленой» продукции в структуре экспорта может составить 10-15%.

По словам Виктории Абрамченко, внесенный в правительство законопроект «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками» устанавливает правовые основы, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками, подтверждением их соответствия. Документ вводит «зеленый стандарт» производства продуктов растениеводства, животноводства, водных биологических ресурсов, рыбной продукции и аквакультуры, семян, частей растений, применяемых для воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений, пестицидов, агрохимикатов, минеральных удобрений, кормов и кормовых добавок, а также продуктов питания и пищевых добавок.

Кроме требований к самой продукции, предполагается ввести и экологические требования — чтобы при ее производстве снизить негативное воздействие на окружающую среду. Подразумевается также использование повторно перерабатываемой или биоразлагаемой упаковки и упаковочных материалов.

Чтобы подтвердить соответствие всем этим требованием, такая продукция будет проходить процедуру добровольной сертификации. Только после этого производители смогут использовать в качестве маркировки знак единого образца. Потребители смогут узнать о производителях такой продукции и ее видах из общедоступного реестра.

По словам вице-премьера, помимо отдельного закона для «зеленой» продукции, планируется внести изменения и в общий закон «О развитии сельского хозяйства». По ним господдержка в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства будет распространена на производителей «зеленой» продукции.

Защищенный бренд отечественной чистой, «зеленой» продукции поручил правительству создать президент России Владимир Путин в феврале 2019 года во время послания Федеральному собранию. По словам президента, такой бренд должен подтверждать, что в производстве используются только безопасные для здоровья человека технологии, а также «заслужить гарантии высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынках». «На внешнем пойдет все влет, уверяю вас, там ничего «чистого» вообще не осталось за границей», — говорил Владимир Путин.

Татьяна Карабут, "Российская газета"