Олег Николаев обсудил реконструкцию аэропорта Чебоксар с главой Росавиации Александром Нерадько

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вопросы реконструкции аэропорта Чебоксар 8 декабря обсудили Глава Чувашии Олег Николаев и первый заместитель министра транспорта Российской Федерации — руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александра Нерадько.

Реализация проекта позволит увеличить пропускную мощность аэропорта «Чебоксары» до более чем 200 человек в час. Благодаря возведению пристроя помещение будет расширено со стороны перрона и привокзальной площади.

Также обсуждался вопрос реконструкции рулежной дорожки и перронов. Ремонт летного поля чебоксарского аэропорта позволит одновременно принимать больше самолетов.

Работы по реконструкции сектора внутренних воздушных линий здания аэровокзала планируют завершить до конца 2022 года. Напомним, инвестпроект реконструкции здания аэровокзала в Чебоксарах признан приоритетным, что позволит компании «МАЧ» вплоть до 31 декабря 2022 года получать нефинансовые меры поддержки от правительства республики.

Опубликовано: 9 декабря 2020 г.


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