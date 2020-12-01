«Богатыри» продолжают доминировать

Хоккеисты «Чебоксар» сыграли очередную серию встреч в рамках Первенства ВХЛ. На этот раз подопечные Александра Протаповича в родных стенах принимали команду «Юниор».

Совсем недавно эти клубы встречались в Кургане, с 21 по 25 ноября. Тогда «богатыри» не оставили соперникам никаких шансов, одержав четыре победы в четырех матчах. Несмотря на то что хоккеисты «Юниора» выглядели аутсайдерами в нынешнем противостоянии — не в их правилах было сразу сдаваться.

Первый матч прошел 2 декабря. По хорошей традиции чебоксарские хоккеисты не стали откладывать дело в долгий ящик и к середине первого периода вели со счетом 2:0. Авторами голов стали Максим Приступлюк и Александр Бирюков. Так и завершился стартовый отрезок встречи. Вторая двадцатиминутка снова началась с заброшенной шайбы «богатырей». Еще не все игроки успели выйти из раздевалки, как уже на первой минуте периода Егор Парфенов забросил очередную шайбу за команду «Чебоксары». Дальше игра немного успокоилась, но лишь до старта третьего периода. Гости забили гол «престижа», но броски Николая Патрушева и Александра Бирюкова, забросившего после отличной комбинации, заставили капитулировать вратаря «Юниора». Встреча завершилась победой «Чебоксар» 5:1.

Вторая игра прошла уже в совсем другом ключе. Соперник оказывал сопротивление на протяжении всей встречи. В дебюте матча Сергей Иванов после неотразимого броска открыл счет. Но активность хоккеистов «Юниора» привела к назначению штрафного броска в ворота чебоксарцев, и Григорий Храпский сравнял счет. Территориальное преимущество на протяжении большей части игры было у «богатырей», и в начале второго периода они смогли воплотить свое превосходство во вторую шайбу — Эдуард Васильев замкнул своевременную передачу Павла Никулина. Счет 2:1 сохранился в итоге до конца игры.

В третьем матче была серьезная борьба. В первом периоде «богатыри» смогли быстро распечатать ворота «Юниора». Сначала Денис Сандер забил гол, а ближе к концу стартового отрезка отличный бросок удался Егору Парфенову — 2:0. Но гости практически сразу «сказали свое слово». В конце первого периода «Юниор» забил первый гол, а в начале второй двадцатиминутки и вовсе сравнял счет. В дальнейшем была равная игра, и все могла решить одна шайба. В конце второго периода Александр Бирюков своим броском застал врасплох голкипера гостей. После второго отрезка счет стал 3:2 в пользу «Чебоксар». У гостей были еще 20 минут чтобы отыграться, но в итоге нападающий «богатырей» Николай Патрушев забросил еще одну шайбу в пустые ворота. Победа «Чебоксар» 4:2.

В четвертой игре чебоксарцам никто не обещал легкой победы. Хотя и в этот раз начало было за хозяевами — Егор Залитов на 2-й минуте встречи хлестким броском поразил ворота противника. В конце первого периода сначала «Юниор» сравнял счет, а на последней минуте Николай Патрушев ювелирным броском забросил шайбу. В середине второй двадцатиминутки гости снова сравняли счет. И опять все должно было решиться в заключительном отрезке. Мастерство чебоксарцев сыграло свою роль — Николай Патрушев забил второй гол, который и стал победным. В итоге победа «богатырей» 3:2.

«Сыграли собранно и дисциплинированно, добились положительного результата, с чем я ребят и поздравил», — отметил после игр наставник «Чебоксар» Александр Протапович.

Фото vk.com

Игры с курганцами для «богатырей» стали последними в этом году на домашнем льду. Оставшиеся матчи наша команда проведет на выезде, в Барнауле, с 20 по 24 декабря.