Татьяна Архипова завоевала в Сочи «серебро»

Чемпионат России по марафону проходил 6 декабря на сочинской трассе «Формулы-1». Представительница Чувашии, являющаяся двукратной бронзовой медалистской Олимпийских игр, преодолела дистанцию в 42 км 195 м за 2 часа 30 минут и 32 секунды. Лучший результат среди женщин на дистанции показала Сардана Трофимова (2:27:08), третьей стала Людмила Лебедева (2:31:28). Среди мужчин золотая награда досталась Юрию Чечуну с результатом 2:15:05. Второе место занял Федор Шутов (2:15:06), «бронза» чемпионата страны у Николая Волкова (2:15:12).

В командном зачете представители Чувашии заняли третье место. На первой и второй позиции рейтинга — команды Москвы и Московской области.