В Чувашии намерены активно развивать промышленный туризм

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашия стала одним из десяти пилотных регионов по развитию промышленного туризма в России. Приглашения поучаствовать в проекте, разработанном совместно Минпромторгом России и Агентством стратегических инициатив (АСИ), были направлены всем ведущим предприятиям республики. Сначала проект поддержали семь бизнес-организаций, на сегодня свои производства готовы показать туристам уже 16 предприятий. Власти республики надеются, что список будет расширяться.
По мнению Главы Чувашии Олега Николаева, это еще один серьезный шаг к привлечению туристов в регион. Только в качестве достопримечательностей, которые предложат теперь осматривать гостям республики, будут не только памятники и музеи, но и промышленные предприятия. В планах — создать регулярные туристические туры в цеха чувашских комбинатов, заводов и фабрик.
«Нам есть, что показать и чем удивить», — уверенно заявил руководитель республики на недавнем совещании по вопросам развития промышленного туризма в регионе. По его итогам Чувашия и АСИ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма.
Для большинства наших граждан промтуризм пока еще в новинку, хотя, конечно, в отдельных своих проявлениях он существует. Некоторые предприятия уже достаточно давно проводят у себя экскурсии, знакомят, например, с историей завода и производством, приглашают в гости молодежь, которая в будущем могла бы прийти к ним на работу.
Но таких организаций, готовых показать свою деятельность широким массам, сегодня мало. В основном представители бизнеса предпочитают «не заморачиваться», считая, что посторонние на производстве будут только отвлекать от выполнения основных задач. И если соглашаются на прием гостей, то лишь в исключительных случаях, например, по звонку «сверху». Не случайно такой туризм называют «позвоночным». Иные заводы и фабрики боятся, что кто-то под видом туриста украдет их технологические секреты. Где-то само производство настолько сложное и специфическое, что подпустить гостей просто не представляется возможным.
Методы, стратегии, способы того, как без опаски развивать на своем предприятии промышленный туризм, и не только «позвоночный», но и регулярный, да такой, чтобы укреплял престиж организации и приносил неплохую прибыль, и предложило региону Агентство стратегических инициатив (далее АСИ).

Фото cmirocheb.cap.ru Промтуризм востребован и в Чебоксарах. В прошлом году в рамках проекта «Живые уроки» свыше 35 ведущих предприятий столицы республики знакомили школьников с производством, профессиями и историей предприятий.

«Промтуризм — это про открытость и доверие, про экологию и безопасность, про новейшие технологии и труд людей и про формирование регионального бренда, наконец», — рассказывали на совещании эксперты агентства. По мнению заместителя генерального директора АСИ Ольги Захаровой, в Чувашии уже есть свой пул предприятий, где можно было бы успешно развивать промышленный туризм. Это и фирма, занимающаяся созданием изделий с чувашской вышивкой, и пивоваренный завод, и тракторный концерн с музеем трактора, где успели побывать гости республики. Федеральные эксперты признались, что, лазая по тракторам, почувствовали себя детьми, и у них сразу же появилась куча идей, каким образом об этом можно рассказать.
«Да по такому производству глянец плачет! Этот нереализованный потенциал обязательно нужно раскрывать», — поделилась впечатлениями Ольга Захарова. Невозможно, по ее словам, побывать в Чувашии и не заглянуть на кондитерскую фабрику «АККОНД», где будет интересно не только детям, но и взрослым, экскурсии на сладкое производство можно организовывать как для семей, так и для бизнес-групп.
«Кто-то из бизнеса посмотрит на промтуризм скептически, дескать, нам и так хорошо, откуда возьмем идеи», — с пониманием относится к сомнениям некоторых предприятий Ольга Викторовна. Со свежими идеями, по ее мнению, могут помочь творческая молодежь, студенты вузов. И это работает — регионы, которые ранее активно включились в проект, уже в этом году будут представлять свои туристические продукты.
Это и квесты по технопаркам, экскурсии с посвящением в шахтеры на горно-обогатительные комбинаты, театральные представления, рассказывающие об истории предприятий… У каждого региона своя «фишка», главное, «вовремя поднять флаг и показать республику на высоком уровне», обратили внимание эксперты. А в качестве успешного примера промтуризма в мировой практике они привели опыт мусоросжигательного завода в Копенгагене, на крыше которого обустроен горнолыжный спуск, привлекающий множество туристов.
«Горнолыжного спуска у нас на крыше, конечно, нет, но своим опытом тоже можем поделиться», — подметил директор филиала АО «Управление отходами» Юрий Малов. Вот уже три года филиал является центром образовательного туризма и, помимо того, что занимается сбором и переработкой отходов, еще и организует экскурсии, воспитывает ответственных граждан.
Посмотреть на опыт «Управления отходами» приезжают специалисты из других регионов и стран, но в основном предприятие ориентируется на детей и молодежь, считая, что это наиболее податливая аудитория. Впечатленные тем, как тяжело из общего потока перемешанных отходов выбирать то, что годится в переработку, дети сразу же после посещения мусоросортировочного комплекса внедряют у себя в школах и дома раздельный сбор мусора. Немало любопытного могут рассказать сотрудники предприятия и о применении биорепелентации — уникального метода, помогающего решить проблемы со стаями птиц на объектах, где обрабатываются и размещаются отходы. «Если совместить промышленный туризм с образовательным, может получиться интересный проект», — предположил Юрий Малов.
Готова поделиться своими практиками в сфере промтуризма и Чебоксарская макаронно-кондитерская фабрика «Вавилон». Более двух лет фабрика проводит экскурсии с дегустациями своей продукции. Самые частые посетители тут — дети, учащаяся молодежь. Заезжают на предприятие и гости республики. Так, в начале ноября фабрика принимала членов жюри и участников Чебоксарского международного кинофестиваля.
«Важно, чтобы люди знали, что у нас за производство, доверяли высокому качеству продукции. Фабрика отметила в этом году 80-летие, у нее богатая и интересная история, о которой хотелось бы рассказать. Надеемся, что участие предприятия в пилотном проекте по развитию промышленного туризма поможет найти новые подходы и точки соприкосновения. Возможно, расширим географию клиентов или внедрим новые проекты, в любом случае это будет полезный опыт», — считает начальник отдела маркетинга Чебоксарской макаронно-кондитерской фабрики «Вавилон» Екатерина Якимова.
Вице-премьер — руководитель Минэкономразвития республики Дмитрий Краснов подчеркнул, что АСИ предоставляет только методологию и сопровождение, «дорожную карту» создают сами предприятия. В среднем работа над экскурсионным продуктом займет около двух-трех месяцев, так что первые проекты они смогут запустить только к весне. По маршруту будущих туристов сначала пройдут эксперты АСИ и Минпромторга России, они дадут свои рекомендации. Уже после этого турпродукт сможет выйти на рынок и будет продвигаться туроператорами.
Рассматриваются, по словам министра, и возможные инструменты субсидирования тех компаний, что будут вовлекаться в проект. Вероятно, это будет поддержка на развитие инфраструктуры, подготовку маршрутов, участие в международных выставках и так далее. «Не стоит упускать такую возможность, — призвал представителей бизнеса Дмитрий Краснов. — Давайте сделаем из Чувашии лучший из десяти «пилотов» и дальше будем продвигать имидж нашей республики на российском и международном уровне».

ОЛЬГА ЗАХАРОВА,
заместитель генерального директора АСИ:
«Есть сложившийся стереотип, что промышленный туризм — это замасленные производства. На самом деле сейчас уже многое изменилось, но об этом никто не знает. В первую очередь не знают молодые специалисты, которые заканчивают университеты и им кажется, что в белых воротничках сидеть в офисе гораздо лучше, чем работать на производстве. Когда они встречаются с производством и видят, насколько там все стерильно, технологично, инновационно, то уже не прочь на таком предприятии и поработать».
 
ОЛЬГА ШАНДУРЕНКО,
руководитель программы по развитию промышленного туризма проектного офиса по развитию туризма АСИ:
«Развитие промышленного туризма благотворно скажется на туриндустрии республики в целом. Мы знаем, например, что в Чувашии благодаря расположению нескольких городов на Волге хорошо развит круизный туризм. Известно, что люди, путешествующие таким образом, — это возвращающиеся туристы, и они, конечно же, ждут новинок. Промышленные предприятия с демонстрацией производственных процессов, театрализованными представлениями, квестами и дегустациями, несомненно, привлекут в республику и туристов, и партнеров…»
 
НАТАЛИЯ ПОСЫНКИНА,
генеральный директор ООО «Фирма художественных промыслов «Паха т?р?»:
«Вот уже 97 лет мы сохраняем бренд, являясь центром чувашской вышивки в республике и в России. Безусловно, нам есть о чем рассказать и что показать, мы обладаем ценнейшей коллекцией уникальных изделий. Однако для начала нам нужно найти новое производственное помещение с удобным расположением, хорошими подъездными путями: наши имеющиеся площади в Чебоксарском районе, увы, пока не позволяют разместить свой музей или открыть экспериментальный цех, где мы могли бы показывать туристам, как создается наша продукция. Словом, есть над чем подумать. А так, конечно, с огромным удовольствием готовы включиться в проект по развитию промышленного туризма».

 

 

Фото выкса.рф
Даже опасные и секретные предприятия могут быть доступны для посещения, считают федеральные эксперты, если там организовать специальные маршруты, проходя по которым турист сможет познакомиться с производством на безопасном расстоянии.

Опубликовано: 7 декабря 2020 г.


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