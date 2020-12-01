Боец ММА из Чувашии — победитель всероссийского турнира

Соревнования, проходившие в Саратове 28-29 ноября в ФОК «Звездный», были посвящены памяти заслуженного тренера России, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманапа Нурмагомедова.

В турнире принимали участие более 250 спортсменов из 30 российских регионов. Воспитанник чувашской школы смешанных единоборств MMA Фарход Рахмоналиев в отличном стиле не оставил шансов своим соперникам. В условиях острой конкуренции подопечный Константина Кочеткова победил в весовой категории до 52,2 кг.

На ринге Фарход Рахмоналиев провел четыре боя, и все они завершились досрочными победами техническими нокаутами. А в итоге — золотая награда. Второе место в этой весовой категории занял представитель Самарской области Ширинбек Хайруллоев, третью строчку протокола поделили Магомед Шейхов (Республика Дагестан) и Кежигтик Хунан-Кара (Омская область).

Стоит отметить, что гостем турнира был Хабиб Нурмагомедов.