Чем опасен для мужчин сидячий образ жизни

Здоровье — в движении

Региональный проект «Мужское здоровье» в Чувашии реализуется в рамках федерального нацпроекта «Демография». Одна из основных его задач — формирование у мужчин ответственного отношения к своему здоровью. Для того, чтобы добиться увеличения продолжительности жизни у представителей сильного пола, которая все еще отстает от женской, необходимо заниматься первичной профилактикой. Именно она может стать наиболее эффективной для сохранения мужского здоровья, в том числе и для демографического роста.

О проблемах, связанных с мужским здоровьем, мы поговорили с врачом-урологом Больницы скорой медицинской помощи Олегом Илларионовым, и первый вопрос, конечно же, о том, с чего начинается забота о мужском здоровье?

Прежде чем ответить на вопрос, доктор глубоко вздохнул и сообщил, что он может долго рассказывать о том, что нужно с детства вести правильный образ жизни, сбалансированно питаться, много двигаться, не приобретать вредных привычек. Но по своему опыту он знает: раз зашел разговор о здоровье мужчины, значит, это тот случай, когда пора начинать лечение.

После того, как в республике появилась программа «Мужское здоровье», и всем приходящим в БСМП пациентам мужского пола стали раздавать анкеты с просьбой их заполнить, выяснилось, что больше половины опрашиваемых даже не подозревали, что они сильно затянули с визитом к врачу. Они не знали таких простых вещей, что вставать два-три раза в туалет за ночь — это проявление болезни. И были крайне удивлены, когда им говорили, что человек, который лег спать в десять вечера, до шести утра должен спать без перерыва. Прерванный сон — это плохо само по себе, а если это связано с желанием освободить мочевой пузырь, то это уже нездоровье.

И таких незаметных симп-томов много. Каждый мужчина должен понимать, что кроме него самого никто не может заняться сохранением его здоровья — это сугубо личное дело, которое перерастает в общественную проблему, когда возникают серьезные осложнения, требующие высокотехнологичной медицинской помощи. И нужно понимать, что если все же понадобилась такая помощь, то говорить о возвращении полного здоровья не приходится, речь идет о спасении жизни, после чего, как правило, необходимо длительно продолжать терапию.

СПРАВКА «СЧ» В медицинских учреждениях республики функционируют Центры мужского здоровья. Один из них расположен в подразделении БСМП, известном как поликлиника «Северная». Здесь установлено новое оборудование: лазерный аппарат «Матрикс Уролог», УЗИ аппарат, урофлоуметр, биопсийная система. Пациентам проводятся анализы крови на онкомаркеры, гормоны, холестерин, а также ультразвуковое исследование почек, предстательной железы, мочевого пузыря. Посетить центр можно бесплатно.

Пункт первый: прийти к урологу, даже если вы уверены, что проблем нет. Не надо бояться, что у вас найдут несуществующие болезни. Протокол обследования таков, что если результаты анализов и ультразвукового исследования будут хорошими, то никто вас зря лечить не станет. А если процесс начался, то ваше бездействие только усилит его.

Вообще к урологу или андрологу надо приходить регулярно. Потому что если появились изменения предстательной железы, а как правило именно они долгое время не дают о себе знать, то нужно выяснить причину этих изменений. Это могут быть нарушения в эндокринной системе, скрытые воспалительные процессы, а возможно, в проблемах виноват сидячий образ жизни.

Что значит «сидячий образ жизни»? Предположим, у пациента работа в офисе, где большую часть времени он проводит в кресле, а потом пересаживается в автомобиль, чтобы добраться до дома. Дома он плюхается на диван у телевизора. Про работу сердца мы говорить не будем, каждый грамотный человек понимает, что отсутствие адекватных нагрузок — это трагедия для любой мышцы. Но есть такое выражение «простата — второе сердце мужчины». Это говорит о той роли, какую предстательная железа играет в жизни мужчины, как биологической, так и социальной. Соответственно и относиться к ней надо так же.

Как любому органу, ей необходимо получать достаточное количество кислорода, к дефициту которого она очень чувствительна. Даже небольшое снижение кровотока и ухудшение микроциркуляции лимфы ухудшает ее работу. Дальше — больше. Застой крови в малом тазу снижает местный иммунитет. Патогенные и условно патогенные микробы начинают размножаться. Они, в отличие от кислорода, легко проникают в простату. Путей для этого много: из уретры, мочевого пузыря и других органов мочеполовой системы. Железа воспаляется, и мужчину начинают беспокоить боли, учащенное мочеиспускание. И хорошо, если появляются симптомы, которые заставят его прийти к доктору. Но бывает и бессимптомное течение болезни, когда человек попадает к врачу уже с запущенным простатитом, который сложно и долго лечится.

С отсутствием движения разобрались, теперь разберемся с незащищенным сексом. Многие мужчины уверены, что венерические заболевания потеряли свою актуальность. Но это не так: заболевания, передающиеся половым путем, никуда не делись. И довольно часто становятся причиной хронических простатитов, мужского бесплодия, а иногда и очень серьезных поражений внутренних органов. Поэтому пренебрегать барьерной защитой — это рисковать своим здоровьем.

Пункт второй: не заниматься самолечением, если вдруг возник дискомфорт ниже пояса. Люди почему-то решили, что курс антибиотиков или народные методы могут привести к выздоровлению. Увы, это не так. Нужно принимать антибиотики или нет, может решить только врач после обследования: как правило, необходимо выяснять, на какие именно антибиотики отреагирует инфекция. Мы так часто лечимся самостоятельно, что выращиваем бактерии-терминаторы, которые уже ни на что не реагируют. И это большая проблема современной медицины. Поэтому никакого самолечения.

Пункт третий: если выставлен диагноз аденома простаты, не надо впадать в панику. Для начала нужно осознать, что это доброкачественная опухоль. Сейчас есть методики, которые замедляют ее прогрессирование и откладывают хирургическое вмешательство на много лет. Но если даже выяснилось, что необходима операция, не нужно себя хоронить заранее. Раньше такие операции делались открытым способом, после них пациенту приходилось долго ходить с мочевым катетером, заживление шло болезненно. С появлением эндоскопических техник операция проводится без разрезов и проколов через мочеиспускательный канал. Она малотравматична, через 2-3 дня после нее пациента можно выписывать домой, и ее делают даже больным с кардиостимулятором. После такой операции качество жизни существенно улучшается.

Пункт четвертый: активный образ жизни. Иногда приходят пациенты и возмущаются, что все выходные проводят на рыбалке, много двигаются, но вот… Начнем с того, что рыбалка, особенно зимняя, связана с перепадом температур. Сидение у лунки в ожидании поклевки к активному образу жизни отнести нельзя. После рыбалки нередко мужчины норовят отогреться в сауне. И тут они опять нарушают технику безопасности. Все, что ниже пояса, греть нельзя. Если вы любите сауну, значит, возьмите за правило: садиться на горячий полок только постелив толстое (чем толще, тем лучше) полотенце, которое предохранит ваши органы от перегревания. Лежание в горячей ванне тоже принесет больше вреда, чем пользы, по тем же самым причинам.

Что на самом деле поможет сохранить молодость внутренним органам мужчины? Если говорить о движении, то спокойная длительная ходьба. Сейчас модно ходить с палками, и это правильная мода. Достаточный сон — не менее 7-8 часов. Сбалансированное питание, чтобы были клетчатка, витамины, белок и поменьше углеводов. Специальные упражнения, которым обучит врач-уролог. Их можно выполнять, сидя за компьютером, в общественном транспорте и даже на важном совещании. Они незаметны для окружающих, но полезны для организма. Поэтому заканчиваем тем, с чего начали: идем к доктору, даже если вас ничего не беспокоит.

Врач-уролог Олег Илларионов ведет прием в Центре мужского здоровья клиники «Северная», куда можно прийти на обследование бесплатно. Реализация республиканского проекта «Мужское здоровье и активное социальное долголетие» проводится в рамках национального проекта «Демография».