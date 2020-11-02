Поздравление с Днем матери

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашии

«Дорогие женщины!

Примите искренние поздравления с Днем матери! Этот праздник мы посвящаем тем, кто подарил нам жизнь, чьи любовь и забота сопровождают нас всегда.

Сегодня мы выражаем вам свою безграничную признательность за то, что вы делаете для своих детей. Особая благодарность многодетным мамам, матерям-героиням, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам.

Земной поклон вам, дорогие хранительницы домашнего очага, за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевное тепло!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья!

Теплых домашних праздников, приятных подарков, заботы близких и неиссякаемой энергии!»