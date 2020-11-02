Поздравление с Днем матери

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ
Глава Чувашии

«Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с Днем матери! Этот праздник мы посвящаем тем, кто подарил нам жизнь, чьи любовь и забота сопровождают нас всегда.
Сегодня мы выражаем вам свою безграничную признательность за то, что вы делаете для своих детей. Особая благодарность многодетным мамам, матерям-героиням, женщинам, которые стали вторыми мамами детям-сиротам.
Земной поклон вам, дорогие хранительницы домашнего очага, за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевное тепло!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья!
Теплых домашних праздников, приятных подарков, заботы близких и неиссякаемой энергии!»

Опубликовано: 27 ноября 2020 г.


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