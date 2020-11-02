30 ноября — день принятия Конституции Чувашской Республики

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью»

Ровно 20 лет назад, 30 ноября 2000 года, Государственный Совет Чувашии принял новую Конституцию Чувашской Республики. 9 декабря 2000 года первый Президент Чувашии Николай Федоров подписал тексты Конституции на русском и чувашском языках и закон о порядке введения ее в действие. В этот же день Основной закон был опубликован во всех республиканских газетах, а 10 декабря 2000 года вступил в силу.

«Советская Чувашия» торжественную церемонию расписала по минутам: «13.10. Президент Н. Федоров подписывает исторические документы, с которыми народ Чувашии войдет в третье тысячелетие. Спустя несколько минут под сводами зала заседаний парламента звучит Гимн Чувашской Республики в исполнении академической капеллы М. Яклашкина. Так была поставлена точка в многолетнем конституционном процессе». Работа над проектом новой Конституции, как сообщала газета, шла долгие семь лет, с 1994 года. Все это время в республике бурно обсуждались несколько ее вариантов, а окончательное слово парламентарии сказали на внеочередной сессии Госсовета 30 ноября 2000 года. С тех пор этот день считается днем принятия главного правового акта республики.

В тексте Конституции Чувашской Республики, занимающей две с половиной газетных полосы, — 10 глав и 105 статей. В них — самое важное: о конституционном строе республики, защите прав и свобод гражданина и человека, статусе Чувашии в составе России и других правовых основах. В документе отражены также нормы, закрепляющие чувашский язык в качестве государственного языка (статья 8 Конституции Чувашской Республики) и определяющие ответственность республики за сохранение и развитие культуры чувашского народа (пункт 1 статьи 6 Конституции Чувашской Республики).

В ходе разработки Конституции депутаты Госсовета обеспечили ее максимальное соответствие Конституции Российской Федерации — были учтены все положения Основного закона. Принятие новой Конституции стало вехой в истории чувашской государственности. Это был важный шаг на пути построения гражданского общества, в котором человек, его права и свободы являются единственной конституционной высшей ценностью, а на государство возложена обязанность эту ценность признавать, соблюдать и защищать.

Со знаменательной датой — 20-летием со дня принятия Конституции Чувашской Республики — жителей республики поздравил Глава Чувашии Олег Николаев.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что документ, принятый 30 ноября 2000 года, выдержал проверку временем и доказал свою эффективность, — отметил он. — Конституция является надежным фундаментом для развития региона. Исполнение конституционных норм — залог успешного движения вперед, от которого зависит благополучие республики, ее научно-технологическое и социально-экономическое развитие. Именно поэтому нам важно беречь ценности, провозглашенные в этом документе».

Отметим, в России свои конституции имеют только республики. Основными законами остальных субъектов страны — областей, краев, автомных округов, автономной области и городов федерального значения — являются уставы. Среди всех конституций субъектов Российской Федерации Конституция Чувашской Республики является одной из самых молодых.