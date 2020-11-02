4 декабря состоится заседание Высшего экономического совета Чувашской Республики

На очередном заседании Высшего экономического совета Чувашской Республики, которое состоится в следующую пятницу, планируют рассмотреть динамику развития г. Канаша и Канашского района.

Власти Чувашии обсудят, как на территории этих муниципалитетов реализуется Комплексная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы.

Кроме того, рассмотрят самые актуальные проблемы и конкретные проекты для улучшения условий жизни жителей района.

В мероприятии примут участие Глава Чувашской Республики Олег Николаев, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку, председатель Высшего экономического совета Чувашской Республики Анатолий Аксаков, отраслевые министры и руководство Канаша и Канашского района.

Напомним, что на предыдущем заседании Высшего экономического совета региона рассмотрели комплексное развитие г. Шумерли и Шумерлинского района.