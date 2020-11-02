Сегодня – День чувашской вышивки

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые соотечественники!
Поздравляю вас с Днем чувашской вышивки!
Для чувашского народа вышивка всегда являлась предметом особой гордости. Это своеобразный код нашей нации, отражение ее духовного богатства, мудрости, таланта и трудолюбия. Неудивительно, что новый праздник, который мы впервые отмечаем в этом году, уже обретает собственные традиции. Это и совместное вышивание элементов национального костюма, и онлайн мастер-классы, и обмен опытом.
Все это мы делаем для приумножения творчества наших мастеров и художников, для сохранения национального орнамента и традиций. Уверен, что День чувашской вышивки будет способствовать единству и культурному возрождению чувашского народа, объединит наших соотечественников по всему миру.
От всего сердца желаю всем счастья, мира и добра!

Глава Чувашской Республики
Олег Николаев

Опубликовано: 26 ноября 2020 г.


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