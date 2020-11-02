Сегодня – День чувашской вышивки

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем чувашской вышивки!

Для чувашского народа вышивка всегда являлась предметом особой гордости. Это своеобразный код нашей нации, отражение ее духовного богатства, мудрости, таланта и трудолюбия. Неудивительно, что новый праздник, который мы впервые отмечаем в этом году, уже обретает собственные традиции. Это и совместное вышивание элементов национального костюма, и онлайн мастер-классы, и обмен опытом.

Все это мы делаем для приумножения творчества наших мастеров и художников, для сохранения национального орнамента и традиций. Уверен, что День чувашской вышивки будет способствовать единству и культурному возрождению чувашского народа, объединит наших соотечественников по всему миру.

От всего сердца желаю всем счастья, мира и добра!

Глава Чувашской Республики

Олег Николаев